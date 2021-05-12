「今日我是個人意願，唯獨是政府促成」梁凌杰筆記遺言：對香港心灰意冷

死者梁凌杰（終年35歲）2019年6月15日不治。案件原定本周一（10日）開審，裁判官高偉雄基於有陪審員聽不清楚證供，下令解散原有陪審團，昨重新選出5人陪審團。

家屬稱梁沒欠債 無情緒問題

死因研訊主任在庭上讀出梁凌杰父母及胞妹的書面供辭；其中母親彭蕙霞在書面供辭稱，兒子曾就讀廣州暨南大學課程，中途輟學踏入社會，事發時從事金融工作。梁母形容兒子孝順和率直，一家人經常舉家旅遊，閒談話題圍繞吃喝玩樂，甚少談及時事。父親梁勝亦表示，兩父子雖較少面對面溝通，但兒子肯陪親人到不同地方祭祖，又願意替家人到茶樓排隊，形容兒子毫不計較和具正義感。

梁母在供辭續說，記得當晚收到警員來電後，她問「我個仔有無事，係咪犯咗事？」，警員沒有直接回答問題，僅稱「你個仔情緒好激動」，叮囑她盡快前往醫院。梁母隨即陪同丈夫到醫院，得悉兒子死訊時頓感晴天霹靂，翌日凌晨看到兒子遺體才平復心情。至於患有高血壓和心臟病的梁父，得悉兒子噩耗後身體不適，被送往急症室接受心電圖檢查。

另外，胞妹梁凱怡在書面供稱，雖然兩兄妹年紀相差8年，但一直相處融洽，她會與兄長的童軍朋友一同燒烤，從不覺得兄長有尋死念頭。胞妹憶述，事發當晚前往上環出席飲宴，於晚上11時收到母親來電稱「即刻去醫院睇阿哥咩事」，遂到律敦治醫院了解情况。胞妹稱，當時獲警員告知兄長「喺金鐘跌咗落嚟」、「已經唔喺度啦」，亦有醫生交代兄長搶救時心臟短暫恢復跳動，但最終不治。

警：地盤沒告示禁內進

庭上亦讀出警員蕭偉傑的書面供辭，他表示當日接到一宗高處墮下案件，有人從金鐘太古廣場一期4樓的工作平台墮下至金鐘道，他接報到場拍攝環境照片。蕭表示，肇事工作平台約4米長，由3部分鐵架組成；如要步入工地範圍，可以循木板圍封的東、西入口，或爬過約1米高的花槽石壆入內，平台外面是金鐘道行人路和行車線。被問到地盤外圍有否張貼告示禁止閒雜人等進入，或者設有高空墮下的警告字眼，蕭稱現場看不到任何告示。

遺物包括保釋文件綠色殯葬表

此外，蕭在肇事平台找到梁凌杰遺下的物品，並拍下遺物照片。呈堂相片顯示，遺物包括背包、記事簿、保釋文件、保險合約、寫有「撤回惡法，林鄭殺港」的黃色雨衣、寫有「全面撤回送中，我們不是暴動」的白色橫額、印有「I am lost in Hong Kong」的黑色T恤以及綠色殯葬服務的登記表格，以及寫上兩頁疑似遺言的記事簿（見表）等。聆訊今（12日）續。

【案件編號：CCDI-481/2019】

明報記者

（梁凌杰死因聆訊）