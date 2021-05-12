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再提「假新聞」 稱如煽動仇恨或違國安會執法

【明報專訊】警務處長鄧炳強昨日主動提到社會有「假新聞」討論，不點名批評有傳媒「生安白造」美國奧斯卡最佳男配角支持香港示威，又引記協否定事件為「假新聞」，稱公眾有公論。鄧又稱如媒體違反《港區國安法》，警方有證據會拘捕或檢控。涉事的《蘋果日報》，其總編輯羅偉光回覆查詢表示，當時已向讀者致歉並更正報道。記協表示否定「假新聞」言論是涉及另一篇「小學生持玩具槍」的報道，認為鄧炳強將兩者混為一談是誤導，斥鄧發放「假信息」，向他嚴厲譴責。

鄧炳強昨日稱現時香港沒有相關法例規管「假新聞」，其後不點名批評有媒體「生安白造」奧斯卡最佳男配角支持香港「暴徒」，再引述記協表示「這些不是假新聞，大家報道角度不同」。鄧炳強表示，若有媒體報道煽動仇恨、分裂社會或有可能引致國安罪案，一定會處理，「無論你背後多強勢力，或外國勢力，如果你犯法或違國安法，我們會找證據，如有證據會作出拘捕及檢控」。被問到是否指《蘋果日報》犯國安法，鄧稱不針對任何媒體：「如果你心內知道已犯法，在家等被拘捕」。

被批生安白造 蘋果：已道歉做法負責

記協質疑警為規管新聞業鋪路

《蘋果日報》上月報道奧斯卡最佳男配角得主Daniel Kaluuya得獎致辭「撐香港示威者」，及後澄清及道歉。《蘋果》總編輯羅偉光昨回覆查詢說，當時已向讀者致歉並更正報道，是負責任做法。記協則發聲明表示，主席楊健興早前否定「假新聞」並認為是「報道角度不同」的言論，是針對鄧炳強批評傳媒處理「小童在警察學院持玩具槍」的有關報道，而記協並未有就鄧昨指的「生安白造」事件發表言論，認為鄧將兩件不同新聞事混為一談是誤導。記協並表示，政府或警方將傳媒處理新聞的手法或個別失誤與「假新聞」拉上關係，令人質疑是否要為立法規管新聞業鋪路。

相關字詞﹕國安法 蘋果日報 假新聞 鄧炳強 警務處長

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