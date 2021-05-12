指民陣沒提供要求資料 鄧炳強：不排除執法 民陣質疑已合作多年：警涉公職行為失當？

警方上月去信民陣，引用《社團條例》要求民陣交代未有申請社團註冊原因，及提供由成立以來所有收入來源、開支以及接收資金的銀行和戶口帳戶。民陣召集人陳皓桓本月初向傳媒發放、向警方回覆信件中引《基本法》第27條指出香港居民有結社自由，故不逐一回覆警方社團註冊主任的問題。

警務處長鄧炳強昨日會見傳媒表示，已收到民陣回覆，但對方沒提供根據法例要求的資料，警方正與律政司商討，不排除有執法行動。民陣在其facebook專頁發帖反問鄧炳強：若民陣涉違社團條例，而警方多年與民陣合作，是否涉及公職人員行為失當？又問及律政司會否與警方研究以上問題。

首季罪案1.5萬宗 跌一成

反修例控2500人 295人判監

鄧炳強並在灣仔區議會會議中交代有關反修例運動的執法數字：自2019年6月至今年3月底，逾1萬人被捕，警方已檢控超過2500人，295人被判監，包括17人涉暴動罪被判監3年多至5年半；18人涉及汽油彈被判監30個星期至4年；而一名藏有1公斤土製炸藥的男子被判監12年，屬目前最重的刑罰。他另提到，截至目前共拘捕逾100名涉及違反《港區國安法》的人，當中逾半人被檢控。

警方今年首季錄得近1.5萬宗罪案，較去年同期下跌一成（見表），而勒索案增加2.5倍，警方相信與疫情期間多人使用網上聊天和交友軟件有關；涉及家暴和非法收債的案件分別上升四成及一成，警方認為與疫情下家人長時間共處，以及社會經濟下滑有關。