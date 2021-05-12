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修私隱例遏「起底」 可罰百萬囚5年 賦專員檢控權 「傷及被起底者家人心理」亦違法

【明報專訊】政府針對「起底」行為提出修訂《個人資料（私隱）條例》（下稱《私隱條例》），昨日向立法會提交文件，條例不但保障被起底者，並指明「其家人蒙受心理傷害」也屬犯法。修例並新增「意圖威脅、恐嚇或騷擾」及「意圖造成心理傷害」等罪行元素，最高刑罰與現時違反該條例一樣，可判罰款100萬元及監禁5年。私隱專員的調查及檢控權力亦獲擴大，包括可要求「任何人」提供資訊及糾正，否則可能違法。

指「威脅」定義闊門檻低 民權觀察倡可以公眾利益抗辯

民權觀察成員王浩賢關注，政府建議新增的罪行元素，例如罔顧資料當事人或其家人是否受威脅、恐嚇或騷擾，其定義太闊、門檻太低。他認為，政府應在法例條文加入資訊自由的相關條款，列明容許資料使用者以「公眾利益」及有合理辯解理由而披露資料作抗辯，以免令外界質疑政府「立心不良」欲收窄言論自由，加入公眾利益條款會令傳媒工作者受保障。

政制及內地事務局提交文件到立法會，稱現行《私隱條例》的規管對象並非針對起底行為，故需修例，目標在本立法年度提交修訂條例草案。過往私隱專員無檢控權等，被指是「無牙老虎」，按政府文件，私隱專員處理「起底」個案時，可要求任何人提供涉起底的相關資訊、文件或物品；現時專員只可去信網絡平台要求對方將涉起底的內容下架，政府建議給予專員法定權力，可指示任何人在指定時間內糾正，有關人等可提出免責辯護，否則犯罪，可被判罰款及監禁。

專員可要求任何人提供資訊

政府建議，引入針對起底的條文範圍，任何人披露未經資料當事人同意的個人資料，而意圖對資料當事人或其家人造成心理傷害，或罔顧他們是否會蒙受心理傷害，即屬犯罪。政府建議新增私隱專員可提控的權力，有關案件會經簡易程序定罪，最高判罰款10萬元及監禁兩年。

王浩賢同意應擴大私隱專員的調查權力，但憂慮政府建議專員可要求「任何人」提供資訊、文件或物品，他擔心會削弱保障緘默權的權利。他又認為，若法例訂明專員提出檢控前應先取律政司意見或其同意，做法更穩妥。

立法會議員葛珮帆歡迎修例，指現時的私隱條例落後、罰則不重，期望政府盡快立法，而近年不同行業出現大型個人資料外泄事故，冀政府盡快全面檢討及修訂該條例。

私隱署歡迎修例：近兩年5700宗起底

私隱專員公署表示，自2019年6月至今年4月處理逾5700宗「起底」個案。私隱專員歡迎政府建議修訂私隱條例，加入針對起底行為的罪行、賦予專員刑事調查和檢控權力，以及要求糾正涉及起底內容的法定權力。

明報記者

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