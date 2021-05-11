私醫錯藥奪命停牌緩刑 遺屬指醫委輕判促覆核

藥物不合腎衰竭 轉介信未全列出

51歲死者阿強，生前10多年均向普通科醫生巫浩源求診，巫知道阿強是末期腎衰竭患者，需洗腎（腹膜透析）。2016年10月31日至11月11日，阿強先因痛風向巫浩源求醫，其後腹瀉，前後共5次求診。阿強首兩次求診均獲處方4日共16次、每次一粒0.6毫克痛風藥「秋水仙鹼」；其後兩次獲處方類風濕關節炎藥物「甲氨蝶呤」。惟美國藥物指引建議，腹膜透析病人應兩周內只服一劑0.6毫克秋水仙鹼，腎病人應避用甲氨蝶呤。

阿強11月14日腹瀉及血壓低，獲巫轉介至東區醫院，轉介信僅列出曾處方秋水仙鹼。阿強入院被診斷為全血細胞減少症，醫生向家屬說阿強藥物中毒致白血球十分少。3日後，阿強病情惡化，轉至深切治療部，翌日凌晨不治，主要死因為全血細胞減少症及骨髓衰竭，均與藥物中毒有關。

倘醫委會不檢視 或提司法覆核

死者遺孀盧女士及死者胞姊劉太盼望，醫委會聆訊為阿強討回公道，詎料懲處太輕，無法反映事件嚴重，感非常不滿，冀醫委會覆核懲處，否則考慮司法覆核。盧女士發言時一度痛哭，稱過去4年多未能釋懷，而她亦將考牌成為中醫，認為醫者應謹慎開藥，希望此事懲處具阻嚇。劉太則說，「開錯藥無咗條人命，幸福家庭破碎」，希望醫委會重新檢視事件嚴重程度，讓她在胞弟墳前有所交代。

彭鴻昌：數疑點聆訊未提

協助家屬的社協幹事彭鴻昌認為，醫委會聆訊未提及數處疑點，包括巫浩源處方甲氨蝶呤欠根據；巫轉介公院信件是否瞞報處方甲氨蝶呤；而病人多次因痛風向巫求診，質疑之前是否亦開錯藥等，希望醫委會可關注。

記者昨到訪巫浩源的醫務所，巫透過診所護士轉告稱對事件不予置評。本報向醫委會查詢，截稿前沒回覆。