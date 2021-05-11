新田/落馬洲2032年首批入伙 議員批新北規劃慢

政府：其餘人口入伙將配合北環線

立法會發展事務委員會昨討論政府向立法會申撥約10億元，研究發展新田/落馬洲發展樞紐，以及新界北新市鎮和文錦渡物流走廊等。發展局表示，新田/落馬洲發展樞紐涵蓋約320公頃土地，可容納8.4萬名居民，同時可作創新科技、商業及娛樂用途，料2025年動工，2032年入伙。至於新界北新市鎮及文錦渡物流走廊，預計可容納約20萬人口，政府最快今年下半年展開工程研究，約36個月完成。

民建聯劉國勳表示，政府過去就新界北至少作兩次研究，但仍不斷研究，促請政府縮短研究時間。新民黨葉劉淑儀批評政府將新界北分階段研究，進展緩慢。另有議員表示新田/落馬洲新發展區預留約57公頃土地作企業及科技園，但分成多幅土地並分散在發展區內不同地點，不夠集中；劉業強質疑是否有必要在新發展區內預留7公頃農地。

議員質疑預留農地必要否

發展局：政府改重覓地建屋 會再考慮

發展局常任秘書長（規劃及地政）甯漢豪表示，會盡量加快研究及發展，又表示新界北新發展區容納20萬人口，有需要建立對外的交通網絡，但會交由運房局研究。對於新發展區內預留農地，甯漢豪稱政府「在不同時期有不同重點，早幾年強調城鄉共融，保存鄉郊」，但現時政府集中覓地建屋，會考慮是否有必要保留農地。