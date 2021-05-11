疫下使用率低 數碼港改裝會議空間予初創

立法會資訊科技及廣播事務委員會昨討論數碼港擴建計劃，立法會體育、演藝、文化及出版界議員議員馬逢國表示，發現園區公共設施使用率低，尤其是3期內3樓的會議空間，早上至下午經常十室九空，商場於黃昏至晚上亦水盡鵝飛。任景信解釋，會議空間過去一年多因新冠疫情令實體活動無法舉行，不少已轉為線上，為善用實體空間，現正將閒置會議空間改裝予初創企業營運。

薛永恒：租用率九成 供不應求需擴建

創科局長薛永恒表示，數碼港的寫字樓及共用工作間租用率維持逾90%水平，而近3年每年分別有逾600個初創企業申請加入數碼港培育計劃，但現只能容納百多間，認為擴建有必要。

根據局方向立法會提交文件，擴建計劃可增加的辦公空間為3.6萬平方米，較原本向區議會提交建議減少7500平方米。局方向南區區議會的新一份文件中解釋，此前工程顧問未有將「其他設施」如有蓋行人道、車道及上落客位置等面積分開獨立計算，實際上辦公空間的總樓面面積和可容納的企業數目沒有減少。

會議上多名議員稱不了解數碼港、科技園公司及未來落馬洲河套區創科園的分工。創科局常任秘書長蔡淑嫻解釋，3個園區的定位方面：數碼港的公司章程訂明了其為「資訊及通訊科技的匯聚點」，其發展圍繞金融科技、電競等，不會提供濕實驗室；科學園區內的公司則側重需要用到濕實驗室的深層研發工作，尤其物料、醫療及生物科技等；至於河套區創科園將同時提供乾及濕實驗室，而由於其地理位置鄰近邊境，相信可吸引與深圳有緊密聯繫的機構進駐。

明報記者