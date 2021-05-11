警接報查禁錮 搗工廈賭檔拘10人

墮樓47歲男子姓邱，被發現時頭部受傷，清醒由救護員即場包紮，再由救護車送院治理。警方拘捕24歲姓田非法賭檔男負責人，涉嫌經營賭博場所，另拘捕7男2女賭客，年齡由18至31歲，涉嫌在賭博場所內賭博。所有被捕者同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），由警方發出定額罰款通知書。

一人疑因逃捕墮樓 清醒送院

事發昨上午11時許，警方接獲男子報案，稱其友人於觀塘道472號官塘工業中心一期2樓一個單位內被非法禁錮及強迫吸毒。

大批衝鋒隊警員持盾牌到場調查，先於門外拘捕一名女子，惟涉事單位無人應門，消防到場協助破門，警員入屋發現大批賭博工具，相信為非法賭檔，沒發生非法禁錮事件。行動中，警方檢獲一張賭枱及一批賭具。據了解，非法賭檔裝有隔音設備。

警方行動期間，一名男子由工廈高處墮下受傷，其後由救護車送院；觀塘道行人路遺留一對鞋、一支斷開的水管及血漬。警方初步調查相信墮樓男子企圖逃避警員拘捕，於外牆失足墮下受傷。

另深水埗破麻將檔 拘10人

另外，深水埗警區特別職務隊前晚9時許突擊搜查深水埗長沙灣道173號一單位，搗破非法麻將賭檔，拘捕63歲姓徐男主持，涉嫌經營賭博場所及違反營業令，另拘捕3男7女賭客，年齡由44至64歲，涉嫌在賭博場所內賭博，亦被發違反限聚令告票。全部被捕11人由探員帶署扣留調查，警方行動中檢獲8副麻將、4張電動麻將枱及約8000元賭款。