港台多事之秋 顧委會林大輝：李百全表現稱職

港台刪片 林稱信「深思熟慮決定」

港台上周起移除其在YouTube主頻道上播放逾12個月的影片，以每周播放的《鏗鏘集》為例，從頻道可見，截至昨日，原本有427集節目的播放列表，只餘下58集可觀看，其餘已移除，現存最久一集為去年5月4日上載的《隔離的日子》。不過，港台節目頻道如視點31則不受影響，遠至2014年的節目影片仍在。

就刪除YouTube影片一事，林大輝表示港台的工作應有其規矩、措施及習慣性，相信管理層做的改進、檢討或跟進工作，都是根據以往的做法作為參考，有經過深思熟慮才作決定，要保護節目質素和得到公眾信任，也要免除通訊局的懷疑。

就刪除YouTube影片，港台發言人表示，有關安排只是與港台官方網頁的一貫做法看齊，即提供12個月節目重溫。

另外，李百全上任後，港台接連有管理層及員工辭職，李亦多次抽起節目。被問到這些事件會否影響檢討報告中，要求港台有良好管治的目標，林大輝表示，作為顧問委員會主席，不會參與港台每一個工作安排，但肯定港台管理層一定要根據《港台約章》處理工作。