應付增20議席 價錢未知 立會大樓擴4層 花園增10層

明年動工料2025年完成

立法會行管會昨日舉行擴大會議，邀請全體議員聽取政府介紹擴建計劃。梁君彥說，目前大樓最多提供75間議員辦公室，嚴重不足以應付日後90名議員的需要。他表示，加建工程由政府負責，當局將着手研究具體設計並招標，現時未能提供所涉價錢；政府亦會與立法會秘書處成立專責小組跟進，盡量壓縮工程時間，令下屆議員盡快搬回大樓辦公。

由於需原址往上加建4層，10樓辦公室須騰空作工地，9樓則未有定案。至於臨時辦公室安排，梁說將繼續與當局磋商，相信本月會於行管會討論，立法會有可能租用鄰近地方供議員使用，或由議員自行處理租賃安排。他表示，秘書處對維持立法會運作有重要作用，不擬將他們遷出大樓外。

梁君彥表示，將於晚上7時至翌日早上7時、公眾假期等非會議時段動工，故不會影響立法會日常運作；又稱當年興建大樓時已預留擴建空間，相對借地興建新翼的擴建方案，原址加建的時間較快、成本效益較高。

改選舉法例月尾二讀 最快即日三讀

另外，立法會有關修改選舉制度的法案委員會上周完成工作，政制及內地事務局長曾國衞昨日向立法會預告，《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》將於本月26日的立法會大會恢復二讀辯論，草案最快可於當日三讀通過。

長達534頁的選舉制度修訂草案，包括修訂8條主體法例和24條附屬法例。法案委員會上月17日首次開會，只用了約半個月、開了12次會，便完成逐條審議工作。