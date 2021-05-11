宣誓例明二讀 18區議員已辭將辭 尹兆堅徐子見鍾錦麟還押 稱難履職

區議會網頁：王百羽任期5月4日止

自政府提交區議員宣誓的修例草案以來，最少18名民主派區議員已辭職或宣布將會辭職（見圖），亦有區議員因選舉呈請或被判刑逾3個月而失去議員資格。

鍾錦麟的facebook專頁昨晚表示，因涉及初選案、現時還押中，「相信仍有相當一段時間未能為大家服務」，決定今日起辭去區議員及西貢區議會主席職務。他說現時在獄中負責製作信封，信封左下角有政府口號「服務市民」，提醒他多年初衷，「就算身陷囹圄，我都一樣可以換個方式『服務市民』」。

尹兆堅寫信予其石蔭選區街坊以及港人，稱身負《港區國安法》及其他9條刑事罪行，在濫捕、濫告、身陷囹圄下，未能履行議員職務。他又稱辭去議員職務不代表退隊、不再關心社會事務，「反之請大家努力守著真相，拒絕謊言，我會盡快歸隊，與大家一起守護香港」。尹兆堅團隊已代他向民政事務總署署長謝小華遞辭職信，今日生效。

大埔兩人辭任 胡耀昌嘆議會空間全堵

徐子見亦稱其團隊已向謝小華遞信辭職，昨日生效。他說身在荔枝角收押所已一段時間，「人在斗室，遙望鐵窗，前路迷霧難辨方向，無法履行議會職務，遑論兌現服務市民的承諾」，別無他選下決定辭職。

至於未被還押的區議員，大埔區議員胡耀昌前晚稱，目前形勢下，議會空間已被徹底封堵，無法再履行從政抱負，辭職會於今日生效，並同時退出新民主同盟。同為大埔區議員的連桷璋亦表明決定辭職，稱每日累積無力感，加上區議員身分帶來的掣肘，精神消耗甚快。

立法會明日恢復二讀的公職人員宣誓草案中，列明區議員要宣誓，律政司可以某議員違誓、不符擁護《基本法》、效忠特區為由提出法律程序，其間該議員會被暫停職務；至於薪津，法案委員會報告中列明，若法庭裁定某議員某日開始失去議員資格，則應於該日起不再享有任何相應待遇，有關議員須交還自喪失資格當日起獲發放的酬金。