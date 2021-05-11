上環暴動案 辯方被拒換官 官自稱「對事不對人」

陳仲衡：從沒否定辯方立場

陳官說，時間管理在本案極重要，因該法庭緊接將有另一宗50天審訊，不少本案的辯方大律師亦有參與。對於申請方指他過早否定辯方抗辯理由，陳官稱本案爭議點是現場有否出現暴動，他在審前覆核已表明對辯方提出的爭議持開放態度，審訊時亦從沒表示控方已舉證足夠，他詢問大律師盤問何時完成，只是了解進度，提醒各方善用時間，不存在否定。

陳官強調，他從沒有不讓辯方盤問，亦沒對盤問設時限，只是要求辯方在盤問時不要重複問題和證人供辭，其介入是履行法官管理案件的職能。雖然辯方的統計指出，控方發言佔審訊的六成半時間，辯方只有三成半，陳官認為雙方職能不同，不能單以數字比較。

對於辯方稱他嚴厲批評辯方大律師、挖苦及嘲諷律師，陳官重申他沒有以「拖延時間」去攻擊各大律師的操守，強調「對事不對人」，沒有對控辯雙方持「極端不同的態度」。他說，審訊期間他一直批准被告因奔喪、身體不適或應考公開試等原因而缺席審訊，任何合理而知情的旁觀者都不認為他的介入存在偏見、對審訊造成不公，遂駁回辯方提出的換官申請。

提出申請的12名被告包括張智麟、徐慶鈞、陳希雋、林少峰、蔡澤新、楊智昇、黃頌恩、李少康、周錦濤、黃飛鴻、譚伊婷及黃柏賢。聆訊今續，負責觀看片段辨認出各被告的警員繼續作供。

【案件編號：DCCC 871/19】

（反修例風暴）