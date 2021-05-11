Airbnb藏燃彈案 男生囚3年2月

求情稱還押17月 祖父母過身

被告莫禮滔（23歲）因承認交替控罪，另一項串謀縱火罪留檔法庭，不予起訴。辯方求情稱，被告案發時在大學修讀公共行政及政治學士，現已還押17個月，其間祖父母先後過身，被告無法出席喪禮。

案情指出，前年10月30日，有人以「Wing Long Wong」的名義，透過Airbnb租用灣仔冠景樓4樓單位數天。同年11月2日，維園有反修例集會舉行，當天警方派員監視單位，並於下午破門入屋，單位內包括被告的5人見狀從單位露台跳下逃走，隨後警方發現5人分別躲在大廈2樓各處，其中被告躲在一間未開始營業餐廳的角落。警方在單位內除發現大量汽油彈成品及半成品，另搜到伸縮警棍、印有「POLICE」字樣的胡椒噴霧等物品。

同案另有4名被告，其中學生楊泳茹（23歲）亦已認罪，判囚3年2個月；另外3人學生鄭錦輝（22歲）、無業丘建威（25歲）、地盤工人黃建棋（20歲）將於周五（14日）受審。

另案的士司職藏燃彈罪成

另外，前年10月20日，警方在大埔一輛的士上搜出一個紙箱，內有40多枚汽油彈，兼職的士司機被告曾偉龍（32歲）早前在區域法院否認一項串謀縱火罪。法官李慶年昨裁決時不信納被告辯解，形容他稱不知「熟客」名字及「載貨不載人」的行為是「偏離了一般正常及心智成熟的的士司機的做法」，同時接納警員稱紙箱並無封上，可看到內裏物品及嗅到汽油味，認為被告必定早知箱內物品為汽油彈，故裁定被告罪成。

辯方求情時說，被告已還押19個月，案發前另有正職，在英國保誠集團任職保險經紀，本案中被告並非領導角色及無預謀犯案。案件押後至5月17日判刑。

【案件編號：DCCC 97、144/20】

（反修例風暴）