Airbnb藏燃彈案 男生囚3年2月

【明報專訊】前年11月2日，警方在一間位於灣仔、透過網上住宿租賃平台Airbnb租出的單位內，搜出過百枚汽油彈成品及半成品，其中一名被捕男學生昨日在區域法院承認一項管有物品意圖摧毁或損壞財產罪。法官葉佐文指出，暴力並不能解決問題，只能加深社會矛盾，形容被告「以身試法代價好大」，而本案的汽油彈案發時放置在商住大廈內，數量非常多，一旦引起火警，非常危險，加上被告與他人有計劃共同犯案，最終判囚3年2個月。
求情稱還押17月 祖父母過身
被告莫禮滔（23歲）因承認交替控罪，另一項串謀縱火罪留檔法庭，不予起訴。辯方求情稱，被告案發時在大學修讀公共行政及政治學士，現已還押17個月，其間祖父母先後過身，被告無法出席喪禮。
案情指出，前年10月30日，有人以「Wing Long Wong」的名義，透過Airbnb租用灣仔冠景樓4樓單位數天。同年11月2日，維園有反修例集會舉行，當天警方派員監視單位，並於下午破門入屋，單位內包括被告的5人見狀從單位露台跳下逃走，隨後警方發現5人分別躲在大廈2樓各處，其中被告躲在一間未開始營業餐廳的角落。警方在單位內除發現大量汽油彈成品及半成品，另搜到伸縮警棍、印有「POLICE」字樣的胡椒噴霧等物品。
同案另有4名被告，其中學生楊泳茹（23歲）亦已認罪，判囚3年2個月；另外3人學生鄭錦輝（22歲）、無業丘建威（25歲）、地盤工人黃建棋（20歲）將於周五（14日）受審。
另案的士司職藏燃彈罪成
另外，前年10月20日，警方在大埔一輛的士上搜出一個紙箱，內有40多枚汽油彈，兼職的士司機被告曾偉龍（32歲）早前在區域法院否認一項串謀縱火罪。法官李慶年昨裁決時不信納被告辯解，形容他稱不知「熟客」名字及「載貨不載人」的行為是「偏離了一般正常及心智成熟的的士司機的做法」，同時接納警員稱紙箱並無封上，可看到內裏物品及嗅到汽油味，認為被告必定早知箱內物品為汽油彈，故裁定被告罪成。
辯方求情時說，被告已還押19個月，案發前另有正職，在英國保誠集團任職保險經紀，本案中被告並非領導角色及無預謀犯案。案件押後至5月17日判刑。
【案件編號：DCCC 97、144/20】