梁凌杰死因研訊 官解散陪審團：有人聽不清證供

家屬未露面 沒律師代表到庭

死因研訊主任為大律師葉志康；警務處長和消防處長被列為本案有適當利害關係者，分別由大律師熊健民和陳碧琪代表。梁凌杰（終年35歲）的雙親和胞妹沒有露面，家屬亦沒有律師代表到庭。研訊預料歷時12日，將傳召21人作供，包括警員、消防員和市民證人等。

宣誓時有陪審員廣東話不純正

死因庭昨早抽籤選出三男兩女的陪審團，其中一名女陪審員以廣東話宣誓時發音不太純正，說話吞吐，且聲線微弱。在裁判官提問下，她稱自己能聽懂廣東話和可以溝通，裁判官遂批准她出任陪審員。

至昨午，裁判官表示有陪審員反映自己聽不清楚所有證供，情况不太理想，考慮到法庭未聽取較具爭議的證供，無謂勉強該名陪審員，決定解散陪審團。

翻查資料，梁凌杰父親曾稱希望能有死因研訊，不過於今年2月25日終止由律師代表，亦沒有出席翌日的研訊前檢討。警方曾到梁凌杰父母報住的地址尋找二人，發現二人已搬離，未能聯絡他們。

【案件編號：CCDI-481/2019】

（反修例風暴）