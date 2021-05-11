理大衝突外圍被捕 控方：被告手袖驗出易燃液 推論參與暴動

被告雷爍鏗（29歲）被控於2019年11月18日，在紅磡蕪湖街與其他不知名的人參與暴動，以及管有26粒波子及100條索帶。

昨日先由案發當日擔任警方臨時指揮官的高級督察麥善涵作供，他供稱當晚約8時起，逾百名示威者在紅磡蕪湖街一帶聚集，因在網上得悉當時有「營救理大行動」，所以訓示下屬不可讓任何集結者經漆咸道北進入理大。

警：被告是事件唯一被捕者

麥善涵稱，示威者多次向警方防線推進，其間有人堵路、用雷射光照射警方，另向警方投擲汽油彈、磚頭等，沒有警員受傷，隨後警方兩度發射催淚彈及橡膠子彈驅散不果，至晚上約11時，警方再次發射催淚彈及橡膠子彈，群眾開始向黃埔花園方向撤退。麥表示，此時得知有警員將被告拘捕，據他所知，被告是當天事件唯一被捕的人。

當日負責拘捕被告的警員麥永祥供稱，他當晚掃蕩時，看到被告轉身逃跑，並在蕪湖街埃索油站跌倒，故上前制服及拘捕被告，並為被告雙手綁上膠索帶，之後帶他到附近橋底搜身，其間要求被告脫下手袖。

被質疑掃蕩手套污染手袖

警未能解釋束雙手怎脫手袖

辯方於盤問時多度質疑麥永祥，稱被告的手早已被束起，何以能自行除下手袖；麥永祥對此一言不發。辯方又稱當晚「槍林彈雨」，麥永祥卻直接以掃蕩用的手套檢取手袖，質疑手袖因而遭污染並沾上汽油；麥永祥說當時情况不容許轉戴檢取證物的手套。案件今續。

【案件編號：DCCC434/20】

（反修例風暴）