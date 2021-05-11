傑斯加控串謀煽動洗黑錢 涉款千萬

傑斯續還押 女助手保釋

案件繼續由國安法指定法官、總裁判官蘇惠德處理，他批准兩案合併。報稱網台主持的尹耀昇（52歲）現面對10項控罪，控方透露他早前被控4項「作出具煽動意圖的作為」罪，為新增串謀煽動罪的交替控罪。傑斯沒有保釋申請，續須還押。女助手利寶麗則獲准以現金20萬元保釋，其間不得離港、須交出所有旅遊證件及每星期到警署報到3次。

控罪：節目意圖引起憎恨中國

新增控罪指稱，尹耀昇於去年2月8日至11月21日，串謀其他人作出具煽動意圖的作為，即主持、製作、發布及上載一個網上節目，意圖引起憎恨或藐視中國及香港政府；激起香港居民企圖不循合法途徑促使改變其他在香港依法制定的事項；引起對香港司法的憎恨、藐視；引起居民間的不滿、離叛、惡感或敵意；煽惑他人使用暴力；促使他人不守法或不服從合法命令。

至於新增的洗黑錢罪，其中3項指稱尹耀昇於去年2月22日至11月30日期間，處理其3個上海商業銀行的帳戶內相信是從可公訴罪行得益的財產，涉款約231萬港元及5.6萬美元。另外兩項洗黑錢罪則控告尹耀昇及報稱保險從業員的利寶麗（51歲）處理兩人聯名戶口的財產，控罪時間為去年3月2日至11月30日，涉款共約828萬港元。

國安熱線半年收10萬條信息

另外，警方昨在facebook表示，警隊國安處去年11月推出「國安處舉報熱線」，過去半年收到超過10萬條信息。

【案件編號：WKCC1762/21】

（港區國安法）