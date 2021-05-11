唐英傑覆核「不設陪審團」 質疑無交代理由 律政司：陪審團制度非基本權利

官：控方將加控危駕嚴重傷害

唐英傑由資深大律師戴啟思代表，律政司長則由資深大律師孫靖乾代表，有關司法覆核由《港區國安法》指定法官李運騰審理。李運騰在審訊期間提到，知悉控方將加控唐英傑一項「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」罪。據了解，唐英傑一方將反對加控，並於下月7日提出相關理據。

唐英傑一方昨表示，陪審團參與審訊的做法歷史悠久，成為本港法律制度的一部分，歷史甚至比基本法更長遠，而基本法第86條亦確保香港享有陪審團制度，屬香港市民的基本權益。

唐方：不予被告回應違程序公義

唐英傑一方又稱，是次覆核並非挑戰《港區國安法》第46條中，律政司可發出證書指示審訊毋須陪審團參與的條文違憲，而是針對律政司作出有關決定時不提供實際理由，亦不給予被告回應，做法有違程序公義。

唐英傑一方另引用北愛爾蘭的案例指出，當地刑事檢控部門同樣有權安排部分案件在不設陪審團下審理，惟基本法確保香港享有陪審團審訊的原則，並非單純的「案件管理（case management）」，故律政司理應為是次決定提供正當理由。

基本法訂明保留陪審團制度

律政司：條文非一成不變

律政司一方回應稱，雖然基本法訂明保留陪審團制度，但有關條文並非一成不變，形容陪審團制度並非基本權利，又形容國安法第46條只涉危害國安的罪行，認為條文沒有牴觸基本法，亦沒有完全改變現行制度。

稱交哪級法院 亦毋須交代理據

律政司一方又指出，觀乎國安法的字眼，國安法第46條帶有強制性質，與《裁判官條例》中，律政司有權決定將案件轉介到不同級別法院審理的條文相同。

律政司一方另引述基本法第63條（原文為「香港特別行政區律政司主管刑事檢察工作，不受任何干涉」）指出，律政司的決定不受法庭干涉，而律政司在本案決定不設陪審團，與案件在哪級法院審訊、是否繼續提出檢控等決定一樣，律政司毋須交代相關理據。而律政司作出是否設立陪審團的考慮時，亦不止局限於國安法第46條所提及的3個因素。

【案件編號：HCAL473/21】

明報記者

（港區國安法）

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