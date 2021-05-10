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2021年5月10日星期一
港聞二
反修例運動後 6大學內地生佔比升 港生申請赴台讀大學 人數增四成
內地生：大學設施勝內地 不覺香港很亂 憂港疫情嚴重 稱擬返內地就業
6自資校可收內地生 3間逾「10%限額」
逾7000港人報讀台大學 學生關注當地就業
加總領事：多外企研撤離方案 稱國安法下保障削 盼司法維持高水準
國安法生效後 政黨NGO拒會面
歐盟駐港辦主任：港在歐中關係舉足輕重
盧文端：支聯反共違國安法 泛民應退出 支聯擺街站：堅持維園亮燭
新選制增選民團體 廉署設小組防賄選
專家憂現有試劑走漏法國變種 籲持續病毒基因排序了解變化
強檢期屆滿 近34萬外傭檢測 約4萬人已打兩針可免檢
衛署「搵唔到紀錄」 荃威康怡部分居民無法離營
近九成未打針者：疫苗氣泡無助吸引接種
捐獎學金向追款者「還錢」 創價學會涉違稅務條例
研究：丙肝藥併瑞德西韋 新冠抑制效力增百倍
長期病患關注組織：逾半受訪者認同引入海外醫生
過路老婦捱撞捲車底 客貨司機被捕
保安通報機制建功 3少年收債刑毁斷正
找名人拍短片送暖 數百元有交易
定位服務華人市場
尊子漫畫
【Emily】sell電子支付 財爺買果現金傍身
【Emily】與家人分離 羅冠聰：母親節被賦新意義
【Emily】酒樓有生意 無熱鬧
【Emily】同阿媽去綠在寶琳 黃錦星母子「露背」
【Emily】一家六口外出開餐 劉業強籲齊打疫苗
【Emily】議員實測 鴨脷洲快艇去赤柱快巴士近倍
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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反修例運動後 6大學內地生佔比升 港生申請赴台讀大學 人數增四成
內地生：大學設施勝內地 不覺香港很亂 憂港疫情嚴重 稱擬返內地就業
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