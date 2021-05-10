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找名人拍短片送暖 數百元有交易

【明報專訊】近年，外國興起在網上請名人代為錄製專屬短片，當作Video e-Card，來給親朋戚友送上祝福、打氣說話或正能量。碰巧新冠疫情令很多人不便和親友聚會，去年有本港公司成立平台，未來更可能進軍其他市場。

明報記者 薛偉傑

CeleBright共同創辦人兼行政總裁葉嘉成表示，他和兩名朋友最初是在2019年底醞釀創辦公司的念頭，當時美國名人訂製短片平台龍頭Cameo已頗具規模，還進行了一次比較大的融資；歐洲又出現一個同類平台Memmo。他們想在香港成立平台，希望結合名人和網絡科技的便利，「為普通市民打打氣」。時至去年5月，成立公司並開始籌備工作；同年10月，成為數碼港培育公司，並正式推出平台（celebright.tech）。

他表示，最初公司主要嘗試游說一些沒有經理人、可以自行洽談工作的名人合作，會提及Cameo在美國有聲有色，給對方憧憬，希望名人可看得長遠一點。由於其中一名共同創辦人以往曾經和演藝界有很多合作，與藝人稔熟，商談時比較順利。另一方面，公司為名人設計一個手機程式（消費者是使用網站），名人可以隨時修改收費，在工作繁忙時暫停接受預約。

此外，CeleBright表明，短片只限個人非商業用途，顧客或接收者可以將短片上載到個人社交媒體戶口和朋友分享，但不能在店舖內外等播放。

公司對於名人錄製短片的地點、方式和質素，也採取完全信任、讓他們自由發揮。名人可以選擇在任何地方取景錄製，包括家中、汽車內、街上，甚至趁電視節目拍攝工作的空檔之間在錄影廠拍攝。直至目前，該公司都覺得合作的名人十分盡責，錄製的短片絕無質素問題。

每段短片信息250字內

公司要求顧客為每段短片填寫的信息在250字以內，實際上，大多數顧客都不會用盡250字，所以合作的名人錄製短片一般介乎30秒至60秒，個別較長的只是稍逾1分鐘。

現時，與CeleBright合作的名人約220個，大部分屬藝人，包括演員、主持、DJ、歌手等，小部分是網紅（KOL）、運動員和平面模特兒。當中差不多全是本地人，有個別人士並非在港居住，例如已移居英國的喬寶寶、台灣藝人金剛，以及「A貨拜登」和「A貨約翰遜」（政治人物模仿者）等。

扣除信用卡手續費後分帳 平台佔25%

這些名人錄製每條短片的收費，由100至5000元不等，扣除信用卡手續費後，再由名人和平台分帳，名人實際可收取75%，CeleBright佔25%。以記者所見，有部分在電視圈具備資歷的藝人，收費只是介乎300至500元。

至於平台累積錄製短片有數百條，暫時顧客以男性較多，大約佔60%；短片最終接收者則以女性略多，大約佔55%。以地區劃分，八成至九成顧客都是香港人，餘下一成至兩成是馬來西亞華人及翻牆光顧的中國內地人。

葉嘉成表示，短期內會找更多YouTuber和外國A貨政客合作。同時，會就不同節日和用途，設計一批相框、Sticker、Icon等，讓顧客選擇是否加在訂製短片上。此外，也想過邀請台星、韓星甚至歐美電視劇演員和籃球員合作。

至於開拓其他地區市場，預計成功融資後才會進行。直至目前，公司的累積投資已達7位數字。

除目前錄製短片和名人分帳之外，公司正在考慮其他收入模式，例如可能協助名人分銷產品，或代管月費粉絲會。

葉嘉成說：「可能有些名人每個月都想固定發放一些視頻，分享給其忠實粉絲，我們的平台就替他們管理和收取月費。」

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