長期病患關注組織：逾半受訪者認同引入海外醫生

聯席上月16日至本月5日做網上問卷，獲505份有效回應。受訪者中約75%為長期病患者、約14%為照顧者。調查發現，78.4%受訪者認為公立專科服務、造影檢查、手術服務等輪候時間過長；另分別有92.7%及96.4%受訪者認同，醫生人手短缺情况嚴重及增加醫生人手有助縮短輪候時間。

逾六成對非本地培訓醫生有信心

問及如何解決公立醫院醫生短缺問題，最多受訪者（66.9%）認為「增加醫科生名額」是有效方法；另54.3%認為可引入合資格非本地培訓醫生。對於非本地培訓醫生的資格及認可，82.5%認同非本地培訓醫生須通過臨牀表現的評核才可取得正式註冊；另62.6%稱對獲臨時註冊的非本地培訓醫生在醫務委員會監管下工作有信心。

聯席成員、社區組織協會幹事彭鴻昌指出，現時本地大學醫學院對於學生資質水平要求甚高，可確保專業水平，但人數不多，亦直接影響公立醫院服務質素，即輪候時間太長、診症時間太短、醫生太忙無時間與病人溝通、解釋病情等。他認為建議可令醫生人手不局限只出於兩間本地醫學院，又承認香港目前社會氛圍、公立醫院工作環境、生活壓力及節奏等未必很吸引，但至少有多一個渠道解決醫生人手不足問題。