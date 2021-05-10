研究：丙肝藥併瑞德西韋 新冠抑制效力增百倍

正做老鼠實驗 料半年後完成

中大與港大醫學院研究團隊，包括中大呼吸系統科講座教授許樹昌。團隊去年初運用生物化學、細胞生物學及計算機代學等技術，在細胞模型測試抗病毒藥物，發現丙肝藥「司美匹韋」有效抑制新冠病毒繁殖，與瑞德西韋效力相若。團隊發現，使用劑量3.3微莫耳的司美匹韋和瑞德西韋，便可抑制九成病毒複製，比單獨使用瑞德西韋的效力高出逾一百倍。

抑九成病毒複製 盼減藥降副作用

另外，司美匹韋亦是唯一同時抑制新冠病毒兩個重要蛋白的抗病毒藥，分別抑制負責病毒多肽切割的主蛋白酶，以及負責病毒複製的RNA聚合酶。結果刊於學術期刊ACS Central Science。

中大藥劑學院助理教授吳濰龍稱，司美匹韋在2013年獲美國食品藥物管理局（FDA）批准為治療丙型肝炎的HCV蛋白酶抑制劑，後被其他新藥取代，暫時無大量生產，團隊已與藥廠商討生產安排，藥物成本不高，有可能出現肝功能下降的副作用，但機會很微。

至於未來研究方向，港大公共衛生學院副教授陳志偉稱，正利用老鼠實驗藥物效果，預計半年後完成，包括測試抑制新冠變種病毒的效用，完成後再推展臨牀實驗。

吳濰龍表示，研究方向為一併使用司美匹韋及瑞德西韋，有望減少用藥分量，減低副作用；並會利用司美匹韋研發新藥物，用於治療其他冠狀病毒、中東綜合呼吸症等。