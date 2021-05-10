港聞

港聞二

研究：丙肝藥併瑞德西韋 新冠抑制效力增百倍

【明報專訊】中大與港大醫學院領導的國際科研團隊發現，治療丙型肝炎藥物「司美匹韋（Simeprevir）」有效抑制新冠病毒繁殖，該藥與現時用於治療新冠病毒的瑞德西韋一併使用，比單獨使用瑞德西韋抑制效力高出逾一百倍。團隊正利用老鼠實驗一併用藥效果，亦會試驗抑制變種病毒效力，預計半年後完成。

正做老鼠實驗 料半年後完成

中大與港大醫學院研究團隊，包括中大呼吸系統科講座教授許樹昌。團隊去年初運用生物化學、細胞生物學及計算機代學等技術，在細胞模型測試抗病毒藥物，發現丙肝藥「司美匹韋」有效抑制新冠病毒繁殖，與瑞德西韋效力相若。團隊發現，使用劑量3.3微莫耳的司美匹韋和瑞德西韋，便可抑制九成病毒複製，比單獨使用瑞德西韋的效力高出逾一百倍。

抑九成病毒複製 盼減藥降副作用

另外，司美匹韋亦是唯一同時抑制新冠病毒兩個重要蛋白的抗病毒藥，分別抑制負責病毒多肽切割的主蛋白酶，以及負責病毒複製的RNA聚合酶。結果刊於學術期刊ACS Central Science。

中大藥劑學院助理教授吳濰龍稱，司美匹韋在2013年獲美國食品藥物管理局（FDA）批准為治療丙型肝炎的HCV蛋白酶抑制劑，後被其他新藥取代，暫時無大量生產，團隊已與藥廠商討生產安排，藥物成本不高，有可能出現肝功能下降的副作用，但機會很微。

至於未來研究方向，港大公共衛生學院副教授陳志偉稱，正利用老鼠實驗藥物效果，預計半年後完成，包括測試抑制新冠變種病毒的效用，完成後再推展臨牀實驗。

吳濰龍表示，研究方向為一併使用司美匹韋及瑞德西韋，有望減少用藥分量，減低副作用；並會利用司美匹韋研發新藥物，用於治療其他冠狀病毒、中東綜合呼吸症等。

相關字詞﹕港大醫學院 中大醫學院 許樹昌 瑞德西韋 司美匹韋 變種病毒 新冠病毒

上 / 下一篇新聞

反修例運動後 6大學內地生佔比升 港生申請赴台讀大學 人數增四成
反修例運動後 6大學內地生佔比升 港生申請赴台讀大學 人數增四成
內地生：大學設施勝內地 不覺香港很亂 憂港疫情嚴重 稱擬返內地就業
內地生：大學設施勝內地 不覺香港很亂 憂港疫情嚴重 稱擬返內地就業
6自資校可收內地生 3間逾「10%限額」
6自資校可收內地生 3間逾「10%限額」
逾7000港人報讀台大學 學生關注當地就業
逾7000港人報讀台大學 學生關注當地就業
加總領事：多外企研撤離方案 稱國安法下保障削 盼司法維持高水準
加總領事：多外企研撤離方案 稱國安法下保障削 盼司法維持高水準
國安法生效後 政黨NGO拒會面
國安法生效後 政黨NGO拒會面
歐盟駐港辦主任：港在歐中關係舉足輕重
歐盟駐港辦主任：港在歐中關係舉足輕重
盧文端：支聯反共違國安法 泛民應退出 支聯擺街站：堅持維園亮燭
盧文端：支聯反共違國安法 泛民應退出 支聯擺街站：堅持維園亮燭
新選制增選民團體 廉署設小組防賄選
新選制增選民團體 廉署設小組防賄選
專家憂現有試劑走漏法國變種 籲持續病毒基因排序了解變化
專家憂現有試劑走漏法國變種 籲持續病毒基因排序了解變化
強檢期屆滿 近34萬外傭檢測 約4萬人已打兩針可免檢
強檢期屆滿 近34萬外傭檢測 約4萬人已打兩針可免檢
衛署「搵唔到紀錄」 荃威康怡部分居民無法離營
衛署「搵唔到紀錄」 荃威康怡部分居民無法離營
近九成未打針者：疫苗氣泡無助吸引接種
近九成未打針者：疫苗氣泡無助吸引接種
捐獎學金向追款者「還錢」 創價學會涉違稅務條例
捐獎學金向追款者「還錢」 創價學會涉違稅務條例
長期病患關注組織：逾半受訪者認同引入海外醫生
長期病患關注組織：逾半受訪者認同引入海外醫生
過路老婦捱撞捲車底 客貨司機被捕
過路老婦捱撞捲車底 客貨司機被捕
保安通報機制建功 3少年收債刑毁斷正
保安通報機制建功 3少年收債刑毁斷正
找名人拍短片送暖 數百元有交易
找名人拍短片送暖 數百元有交易
定位服務華人市場
定位服務華人市場
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】sell電子支付 財爺買果現金傍身
【Emily】sell電子支付 財爺買果現金傍身
【Emily】與家人分離 羅冠聰：母親節被賦新意義
【Emily】與家人分離 羅冠聰：母親節被賦新意義
【Emily】酒樓有生意 無熱鬧
【Emily】酒樓有生意 無熱鬧
【Emily】同阿媽去綠在寶琳 黃錦星母子「露背」
【Emily】同阿媽去綠在寶琳 黃錦星母子「露背」
【Emily】一家六口外出開餐 劉業強籲齊打疫苗
【Emily】一家六口外出開餐 劉業強籲齊打疫苗
【Emily】議員實測 鴨脷洲快艇去赤柱快巴士近倍
【Emily】議員實測 鴨脷洲快艇去赤柱快巴士近倍