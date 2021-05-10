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捐獎學金向追款者「還錢」 創價學會涉違稅務條例

【明報專訊】本報去年8月報道，屬慈善團體的香港國際創價學會（下稱學會）前年初透過「善德教育信託」（下稱「善德」），向7家機構捐款共4200萬元（港元，下同），當中6家海外教育機構共獲3700萬元，惟公司註冊處及稅務局均無「善德」的註冊紀錄。有學會會員近日向本報提供一份由「善德」共同信託人向美國創價大學發出的電郵，內容顯示「善德」的財政主要來自已故會員李萊德，李生前曾向學會興訟追討4200萬元捐款，「善德」建議向美國創價大學捐款1000萬元成立「李萊德紀念獎學金」。有會員質疑，學會疑透過成立「善德」並以獎學金形式「退還捐款」予李氏家族的名譽得益。大律師黃繼兒表示，若慈善團體宣稱捐款，但實質謀取個人利益或付款目的與實際不符，有可能違反《稅務條例》甚或涉及作出虛假聲明。

電郵稱財政源自李萊德 善德捐千萬設冠名獎學金

根據香港法庭文件，李萊德曾於2016年入稟高院要求學會退還4200萬元捐款，李於2018年身故。學會董事顏世芳於2019年12月的會員大會表明，沒退還捐款予李及其家人，同時透露學會於2018年9月成立「善德」，透過該信託於2019年底前向7家教育機構捐款4200萬元，當中6家為海外學校，香港創價幼稚園則獲500萬元捐款。本報去年翻查公司註冊處及稅務局資料，沒發現該信託的註冊紀錄，而學會年報顯示該會2018及2019年的捐款僅為8.8萬元。

有香港學會會員透過律師向其中一家獲捐款的機構、美國創價大學取得兩份電郵，其中一封由「善德」共同信託人莊嘉儀及張伸城2018年10月22日發予美國創價大學主席Daniel Y.Habuki，郵件稱「善德」的主要財政來源自李萊德，經諮詢其家人後，決定分兩期捐款共1000萬元予美國創價大學，並查詢能否以李萊德的名義冠名獎學金。Habuki兩日後回信對捐款表達感謝，並稱「非常愉快地歡迎他（李）女兒Doris作為插班生」。

大狀：夾雜私人目的涉違法 執法者應查

取得文件的會員向本報質疑，學會有關做法是透過「捐款」名義，以「李萊德紀念獎學金」形式「退還捐款」予李氏家族的名譽得益。律政司前助理刑事檢控專員、現為執業大律師的黃繼兒稱，作為免稅慈善組織，捐款行為需符合組織章程或治理文件列明的「慈善行為」，若有關捐款夾雜「私人目的」或有違「慈善」用途，則可能違反《稅務條例》，再嚴重者或涉資產轉移或作出虛假聲明，甚或「洗黑錢」，認為稅局、銀行及執法部門均有責任調查。

信件歡迎李女插班 美創價大學：非關捐款

本報就電郵真偽及引起的變相「退款」質疑，分別向學會及美國創價大學查詢，學會於截稿前沒回覆。美國創價大學則沒有否認有關信件，並表示該大學是私人非牟利教育機構，歡迎捐款，但需尊重捐款人的私隱；大學並稱，李萊德的女兒於2006年入學，並非受惠於捐款。

明報記者

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