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近九成未打針者：疫苗氣泡無助吸引接種

【明報專訊】有病人組織調查發現，分別有近九成未接種新冠疫苗者認為「疫苗氣泡」措施未增接種意欲，以及反對強制接種疫苗；另逾七成五未接種者憂身體狀况不宜打針。該組織認為，市民過分憂慮疫苗副作用及低估感染風險，籲當局推鼓勵接種措施，如疫苗有薪假。

病人醫護權益協進會委託香港民意研究所，上月26至29日以網上問卷訪問718名18歲或以上未接種者，當中29%有意接種，34%表明不接種，其餘未決定或不知道會否接種；全部受訪者中，24%為長期病患者。

調查顯示，有意接種的受訪者，78%未計劃何時接種或計劃5月後才接種，主要希望觀察其他接種者有否嚴重副作用、等待更好的疫苗出現和認為沒迫切性。有意接種或未決定者，74%稱會選擇BioNTech（復必泰），僅3%選擇科興；另如接種後不適接種中心可提供病假紙，及推疫苗有薪假，有助增加接種或提早接種的意欲。至於不會接種者中，78%認為疫苗未有足夠測試，副作用或安全成疑，僅6%是因醫生建議不接種。

病人組織籲推更多鼓勵措施

協進會召集人龐朝輝認為，疫苗氣泡原則上有助推動打針，但現時政策只延長堂食、重開酒吧等，對抗疫逾一年的市民誘因或未足夠，籲當局推更多鼓勵措施，如達一定接種比率可通關，同時應在社區接種中心以外提供復必泰疫苗，如醫管局診所。

另外，飲食及酒店業職工總會表示近日接獲求助，有僱主要求患高血壓的員工接種疫苗，員工要自費身體檢查，確定是否可接種，但醫生證明書最後只寫「暫緩3個月」，變相3個月後又要自費求診。

醫管局員工陣線理事、內科駐院醫生廖志誠表示，愈來愈多人主動要求簽發不宜接種的證明，但有時不獲證明的病人會遷怒醫護，影響醫患關係。

（疫情第四波）

相關字詞﹕飲食及酒店業職工總會 病人醫護權益協進會 疫苗氣泡

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