衛署「搵唔到紀錄」 荃威康怡部分居民無法離營

檢測陰性准離開家居監察

荃威20戶入夜仍滯留

3幢大廈居民昨早11時起陸續接獲離營通知，其中康怡和豪峰的居民，昨午約3時後陸續獲安排登上旅遊巴離開。較早入營的荃威居民不滿，直至兩幢大廈居民離營後，他們仍未得知確實離開時間；大部分荃威居民昨午5時後獲安排離開，荃灣區議員趙恩來表示，約20戶直至晚上8時仍未獲安排，當局稱「搵唔到紀錄」。

未能「跟大隊」離開的荃威居民王先生表示，父母昨晚7時前已離營，惟他昨早接獲檢測呈陰性的手機短訊後，一直未收到離營通知，故詢問檢疫中心職員，民安隊人員一度要求回房等候。幾經追問，衛生署回覆稱，王先生撤離當晚凌晨返家，故未有他的資料，署方稱可安排昨晚離開，惟至晚上近10時半，他仍未獲安排離營。

康怡花園R座亦有居民「滯留」。東區區議員魏志豪表示，點算後約20多人未離開檢疫中心，有一家四口檢疫，僅兩人返回住所，其餘兩人沒隔離令，職員未能安排離營，惟他們由入營至昨一直沒接獲衛生署的隔離令，魏料他們可能今天才可離開。

衛署稱逾2300人已離檢疫中心

衛生署回覆，較早時因與N501Y變異病毒株個案居於同一大廈而須強檢者，經再次檢測並取得陰性檢測結果後，已全部獲安排離開檢疫中心，涉及超過2300人。他們仍需於確診病人離開大廈當日計起第3、7、12及19日強制檢測，並自我監察直至21日屆滿。

另外，荃威居民黎小姐憶述與弟弟於竹篙灣同一間房隔離，但進食完隔離營提供的飯盒，連續肚瀉3天，需醫生開藥及額外檢測，她與弟弟後來分開兩間房隔離，直至更換膳食供應商及得知病毒檢測呈陰性後才感安心。

居民撕林鄭感謝卡表不滿

一名自稱在荃威單位裝修的男子表示，工作期間被送往檢疫，向當局反映亦沒用，因膳食極差形容「似坐監」，稱曾想過自殺，「𠵱家安全咗，唔死得算好彩」。荃威居民古先生說，事件由始至終都是不合理及混亂，不可能因一人而全幢樓隔離；他並把特首林鄭月娥致送予居民的感謝卡即場撕毁，以表達不滿。

對於豪峰一度有住戶沒撤離檢疫，食物及衛生局長陳肇始昨在無綫新聞《講清講楚》表示情况不理想，重申任何檢疫安排具法律基礎，若不聽從會有法律後果，相信執法部門正處理。衛生署昨晚回覆，豪峰共29戶撤離行動上周五（7日）完成，撤離28戶共120人，另兩人入院檢查，早前未能聯絡上的一戶為空置單位。

（疫情第四波）