強檢期屆滿 近34萬外傭檢測 約4萬人已打兩針可免檢

食衛局表示，感謝外傭和僱主配合強檢要求。本報昨曾向勞工處查詢如何跟進未有在限期前強檢的外傭，政府新聞處着本報參考食衛局的新聞稿，惟食衛局在新聞稿未有交代。

不少外傭昨趕到多區的檢測站，在限期前完成檢測。政務司長張建宗昨在網誌重申，政府要求全港未完成接種疫苗的外傭強制檢測，完全是基於公共衛生考慮，並經過詳細風險評估。

港府擬要求外傭續約或來港前須接種疫苗，惟遭外傭工會及菲律賓外長洛欽炮轟歧視，特首林鄭月娥其後改稱未有定案。平機會主席朱敏健昨在Now新聞台時事節目《大鳴大放》表示，有些外傭可能是基於健康原因未能打疫苗，如政府一刀切強制外傭簽約前須打疫苗，須有替代措施，例如加密檢測，否則會受法律挑戰。

亞洲移居人士聯盟：

涉僱主強迫外傭打針 暫收兩求助

香港亞洲家務工工會聯會昨發聲明，反對政府強制外傭檢測及接種疫苗，稱變種病毒流入社區的源頭並非外傭，而是源於政府防疫政策上的失誤，當局卻要求外傭強檢，令社會大眾紛紛把責任指向外傭。

工會又稱，強制外傭打疫苗是違反病人自主原則，不少工友表達顧慮，包括如接種後身體不適，可否獲有薪病假及醫藥費由誰承擔等。

亞洲移居人士聯盟發言人Sring表示，至少收到兩宗外傭求助個案，稱有僱主強迫接種疫苗，當中有外傭被要求簽署協議，聲明若接種疫苗後出現問題，僱主不會承擔責任。組織亦收到過百名外傭查詢，稱擔心若不打疫苗，會遭解僱。

昨3800人打首劑科興 兩周最少

另外，政府宣布完成接種疫苗者可減檢疫期後，預約打疫苗人數未見上升，昨日分別2100人及6800人預約打科興及BioNTech，較前一日少600人及1800人。昨有3.72萬人打疫苗，其中3800人打首劑科興，是兩周以來最少。前日有13人打針後送院，均為接種BioNTech，分別失去知覺、出現血管迷走神經性昏厥、短暫麻痹等。

（疫情第四波）