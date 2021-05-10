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專家憂現有試劑走漏法國變種 籲持續病毒基因排序了解變化

【明報專訊】本港新型冠狀病毒連續兩天本地「零確診」，昨新增一宗輸入個案由阿根廷抵港，驗出N501Y變種病毒株；另少於5宗初步確診。理大專家表示，較常見的英國及南非變種病毒目前本港常用的試劑可驗出，惟法國出現的變種病毒可「走得甩」常規檢測，建議當局不斷進行病毒基因排序，甚至改變檢測策略，不過香港暫未見輸入個案帶有法國變種病毒。

增1輸入個案 驗出變種

本港昨增一宗輸入個案，一名52歲女患者抵港時無病徵，她在5月7日乘搭阿聯酋航空EK384航班抵港，於機場檢測病毒陽性，並帶有N501Y變異。昨錄得少於5宗的初步確診個案。

與29歲印度裔男子相關的變種病毒群組維持8人確診，其31歲菲裔女友人的胞兄、胞兄女友及女兒一家三口，早前病毒檢測均呈陰性。衛生署表示，3人抗體檢測未有結果；而胞兄舉辦兩次深水灣沙灘聚會的20人亦未有人初步確診。

香港檢測和認證局主席于常海昨在港台《城市論壇》關注現時的檢測試劑能否驗出新的變種病毒，擔心可能會出現假陽性及假陰性的情况。

理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒在同一節目表示，本港較常見的英國及南非變種病毒，很多都是刺突蛋白（S蛋白）位置出現變異，會影響病毒傳播性及疫苗保護能力，而本港常用的核酸檢測很多時是針對N蛋白，上述兩種病毒的N蛋白位置「無變得咁緊要」，故目前試劑可以驗出。

不過，蕭傑恒表示，最近發現法國出現的變種病毒「可以走得甩」本港常用檢測方法，因此須不斷進行病毒基因排序，了解病毒會否變化至常用方法都無法檢驗到，如是則須改變檢測策略。他表示，本港暫時未見輸入個案帶有法國的變種病毒，目前本港常用的核酸檢測應可驗出英國、南非及印度變種病毒。

本港常用試劑可針對N501Y及E484K變異，故可篩檢出英國、南非及巴西的變種病毒；印度變種病毒（B.1.617）則帶有L452R變異，使用新的試劑亦可檢測到。不過，最早於今年1月發現的法國變種病毒株（B.1.616），沒有上述3種變異。

憂邊境管制疫情監控不足

蔡堅：變種病毒如刀架頸

醫學會會長蔡堅昨在港台節目《給香港的信》表示，作為一名醫生，支持大規模接種疫苗以達至群體免疫，令生活及商業運作回復正常。不過，他認為若邊境管制、疫情監控、跟進工作不足的話，變種病毒有如一把架在頸上的刀。他指出，市民是否接種疫苗取決於對權威的信任，雖然政府已設立多個專家委員會，但仍不能說服群衆接種疫苗的重要及安全，而放寬堂食、縮短檢疫期等措施複雜，不足以吸引市民打針。

食物及衛生局長陳肇始昨在無綫新聞《講清講楚》表示，檢疫中心的應對、數目及人手是本港未來要面對的挑戰，大量的人要入住檢疫中心，需準備膳食等工作。她重申港府有後備方案，如出現更大型爆發，可能要家居檢疫。

對於本周三（12日）完成接種新冠疫苗的抵港者可縮短檢疫期，毋須驗抗體，陳肇始表示抵港者須出示針卡，當局會向各國領事館索取疫苗接種紀錄，確保抵港者的針卡真實無誤。

明報記者

（疫情第四波）

相關字詞﹕變種病毒株 新型冠狀病毒

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