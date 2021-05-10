港聞

港聞二

新選制增選民團體 廉署設小組防賄選

【明報專訊】廉政專員白韞六昨稱，香港選舉制度將會大幅改動，新制度下會有不少新增團體獲選民資格，廉署已成立工作小組跟進，包括向相關團體、助選團及候選人講解防止選舉舞弊條例，亦會預備大量單張及海報加強宣傳。至於政府修例禁止藉公開活動煽惑他人不投票、投白票或廢票，白韞六稱屬刑事罪行，是該署調查工作的新領域，會向律政司了解條例，並盡快向市民解說。

修改選舉制度的條例草案預料本月底恢復二讀，當中涉及新增界別及選民團體，白韞六昨出席商台節目《政好星期天》稱，待本地修例通過選舉制度後，預計合資格參選人將增加，廉署本月底會開展防貪宣傳工作，亦會為相關持份者做宣傳教育，防止舞弊。

貪污投訴回升 建造業增逾倍

白韞六稱，本港去年貪污投訴數字按年下跌16%，估計與疫下經濟活動減少及市民關注點轉向抗疫有關，但隨着疫情改善，經濟活動逐漸恢復，今年頭3個月貪污投訴數字有反彈迹象，按年回升約11%，其中以建造業增幅最多，按年上升1.2倍，私營機構的投訴按年上升16%。

他說，建造業投訴個案主要涉及分判商或工頭向求職者收賄款或介紹費，相信與失業率高及職位少有關，廉署已採取行動，與承建商及分判商溝通，呼籲工友不要啞忍，遇以上情况應盡快舉報。

盡快解說「禁籲白票」 稱無受政治影響

被問到元朗7．21襲擊事件，立法會前議員林卓廷被控披露受查人身分罪，白韞六否認案件涉政治目的，強調調查時不會理會當事人背景，他稱該署早已表明會「嚴肅跟進」元朗7．21事件，目前不便評論個別個案。對於廉署工作有否受政治力量影響，白韞六稱「無咁樣嘅情况」，廉署只向特首負責，不受任何干涉，特首過去亦未有干預廉署調查工作。

相關字詞﹕白韞六 元朗721事件 廉政公署

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