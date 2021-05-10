港聞

港聞二

歐盟駐港辦主任：港在歐中關係舉足輕重

【明報專訊】中國與歐盟就新疆議題互相制裁後關係變差，歐盟早前宣布，暫緩將雙方商討7年、去年底完成談判的《中歐全面投資協定》交由議會審議，但不代表協議中止。歐盟駐港澳辦事處主任高宇馳（Thomas Gnocchi）稱，歐中關係中，香港有舉足輕重的位置（Hong Kong figures quite prominent），香港事態發展亦會影響歐中整體關係。

高宇馳接受民主思路YouTube頻道「竹石台」訪問稱，估計逾六成歐盟對華投資以香港為中轉站，反之亦然，若協議獲批會產生重大影響，他稱對近日事態發展感遺憾，需視乎情况演變。

高宇馳去年9月抵港履新，亦即《港區國安法》生效後不久，他稱當時獲保障，國安法僅適用於少數案件，但其後可見國安法對香港社會構成廣泛影響，除刑事司法領域的變化外，近日更關注選舉修例的變化，形容抵港後看到「相當消極的發展（rather negative evolution）」，稱上述事件與《基本法》的規定背道而馳。

被問到如何令香港年輕一代有希望，高宇馳稱，歐盟深切關注香港（care deeply about Hong Kong），在港有很多利益，且不少歐洲人亦選擇以港為家；他說歐盟原則之一在於重視人權、自由，香港年輕人應知道，歐盟會永遠堅持這些價值。

（港區國安法）

相關字詞﹕中歐全面投資協定 歐洲 基本法 國安法

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