港聞

港聞二

國安法生效後 政黨NGO拒會面

【明報專訊】將卸任的加拿大駐香港及澳門總領事南傑瑞（Jeff Nankivell）稱，自《港區國安法》去年生效後，在港的外交工作出現變化，部分政黨與非政府組織拒絕與外國領事對話，比例不高但顯著（not high but noticeable），他形容非常可惜（a great pity）。

稱加國亦鼓勵當地外交官晤反對派

港區國安法中，「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」是四類罪行之一。南傑瑞表示，過去無人拒絕與外國領事會面，但現在部分政黨與非政府組織變得謹慎，認為或有人憂慮被控國安法，但補充政府官員等仍樂意見面，外國領事在港並非被孤立。他續稱，領事館明白香港是一個敏感的環境，會尊重他人決定，亦會小心地與人交流。

南傑瑞表示，與當地社會接觸是外交官的工作，稱在加拿大，政府亦鼓勵當地外交官與各界交流，包括狠批政府的人，他形容這是尋常的外交工作。國安法生效後在港外交工作受挫，他形容令人感到非常憂慮（concerning）。

今年農曆新年，南傑瑞以廣東話拍片向港人拜年；訪問期間，他亦嘗試以廣東話向記者解說重點字句。

南傑瑞2016年抵港，甫上任即有立法會議員被褫奪資格（DQ），2019年更發生反修例示威。回顧近5年在港生涯，他稱為某些事情的發生感到難過（little sad），香港是其中一處他最喜愛的地方，承諾日後會繼續關注香港。

（港區國安法）

相關字詞﹕南傑瑞 港區國安法 加拿大領事館

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