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加總領事：多外企研撤離方案 稱國安法下保障削 盼司法維持高水準

【明報專訊】加拿大駐香港及澳門總領事南傑瑞（Jeff Nankivell）本月中卸任離港，他上周接受傳媒訪問稱，《港區國安法》、修改選舉制度等損害「一國兩制」框架，並透露國安法對外資影響，指不少在港的國際企業正檢視營運，包括研究轉移部分客戶資料，並檢視一旦需要離港的應急計劃（contingency plans），但他暫未聞有企業撤離。南傑瑞認為，香港的司法仍有很高的國際聲譽，對國際商務頗為關鍵。

明報記者 張彤

暫未聞有撤離 多研轉移資料

南傑瑞居港近5年，訪問中他多次談及對國安法關注，形容這是香港近年來最大轉變。南傑瑞說，很多加拿大企業在港經營，當中不乏百年老字號，但他近期已提醒企業，隨着國安法落實，「一國兩制」及香港法律對外資的保障已削弱。他稱，包括加拿大的國際商界反映，正研究轉移與香港無直接關係的資料，舉例客戶資料，「我們沒聽說有企業正撤離香港，但他們正檢視萬一決定撤離的應急方案（We're not hearing companies moving away, but they are reviewing contingency plans if in the future they may decide to move）」。

指司法是商業關鍵 國安執法惹慮

香港司法多次成為社會焦點，南傑瑞表示，領事館曾派員旁聽政治案件，他讚揚本港司法水平很高，他所接觸的法律界人士亦對香港法官充滿信心。南傑瑞希望香港司法維持高水準，認為這對香港作為國際樞紐及商業中心頗為關鍵。南傑瑞重申，目前較關注國安法的落實，認為「一國兩制」框架已遭破壞，憂慮國安案件可交內地審理、國安公署人員在港活動不受香港司法制約等，形容香港的法律制度與生活方式起了重要變化。

國安法實施後，海外法官會否留任終院非常任法官惹爭議；其中一名非常任法官是加拿大最高法院前首席法官麥嘉琳（Beverley McLachlin）。被問會否要求麥嘉琳請辭，南傑瑞稱加拿大政府對此無立場，不會干預加國法官，特別是退休法官的決定，麥嘉琳可自行選擇。

削直選「不幸」 將增兩移民路線

過往一年中央多次就香港事務出手，包括重新制定選舉制度。南傑瑞稱非常關注修訂，認為制度內港人的聲音遭削弱，參選人亦須經過資格審查委員會審查，影響市民參與政治的權利；對於直選議席的比例減少，他更形容是「不幸」（unfortunate）。

加拿大為香港年輕人提供特別移民計劃，其中工作簽證計劃（open work permit）2月起接受申請，加國在2月接獲超過500份申請。南傑瑞稱，申請人數正上升，形容計劃頗受歡迎。他稱，加拿大正準備推出另外兩條移民路線，分別供正在加國工作或讀書的港人，讓他們直接成為永久居民，詳情即將出爐。

（港區國安法）

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