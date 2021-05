加總領事：多外企研撤離方案 稱國安法下保障削 盼司法維持高水準

明報記者 張彤

暫未聞有撤離 多研轉移資料

南傑瑞居港近5年,訪問中他多次談及對國安法關注,形容這是香港近年來最大轉變。南傑瑞說,很多加拿大企業在港經營,當中不乏百年老字號,但他近期已提醒企業,隨着國安法落實,「一國兩制」及香港法律對外資的保障已削弱。他稱,包括加拿大的國際商界反映,正研究轉移與香港無直接關係的資料,舉例客戶資料,「我們沒聽說有企業正撤離香港,但他們正檢視萬一決定撤離的應急方案(We're not hearing companies moving away, but they are reviewing contingency plans if in the future they may decide to move)」。

指司法是商業關鍵 國安執法惹慮

香港司法多次成為社會焦點,南傑瑞表示,領事館曾派員旁聽政治案件,他讚揚本港司法水平很高,他所接觸的法律界人士亦對香港法官充滿信心。南傑瑞希望香港司法維持高水準,認為這對香港作為國際樞紐及商業中心頗為關鍵。南傑瑞重申,目前較關注國安法的落實,認為「一國兩制」框架已遭破壞,憂慮國安案件可交內地審理、國安公署人員在港活動不受香港司法制約等,形容香港的法律制度與生活方式起了重要變化。

國安法實施後,海外法官會否留任終院非常任法官惹爭議;其中一名非常任法官是加拿大最高法院前首席法官麥嘉琳(Beverley McLachlin)。被問會否要求麥嘉琳請辭,南傑瑞稱加拿大政府對此無立場,不會干預加國法官,特別是退休法官的決定,麥嘉琳可自行選擇。

削直選「不幸」 將增兩移民路線

過往一年中央多次就香港事務出手,包括重新制定選舉制度。南傑瑞稱非常關注修訂,認為制度內港人的聲音遭削弱,參選人亦須經過資格審查委員會審查,影響市民參與政治的權利;對於直選議席的比例減少,他更形容是「不幸」(unfortunate)。

加拿大為香港年輕人提供特別移民計劃,其中工作簽證計劃(open work permit)2月起接受申請,加國在2月接獲超過500份申請。南傑瑞稱,申請人數正上升,形容計劃頗受歡迎。他稱,加拿大正準備推出另外兩條移民路線,分別供正在加國工作或讀書的港人,讓他們直接成為永久居民,詳情即將出爐。

