逾7000港人報讀台大學 學生關注當地就業

碩士申請937宗 按年升逾1倍

台灣聯招今年接獲的學士班申請有4696宗，較去年多37%，馬湘萍形容今年報名情况「很不錯」。最受香港學生歡迎的學系包括獸醫、美術、電影、日語等。

另外今年碩士班申請宗數升幅顯著，按年升逾1倍至937宗。馬稱不少學生關注台灣工作問題，她說當地生活環境好，加上政府支持資訊科技及工程產業，或吸引香港學生到台灣生活。

台：98%持台學歷者獲港認可

新冠病毒疫情肆瘧全球一年多，馬說台灣的大學疫下如常教學，沒有停課，而歐美等原受港生歡迎的升學國家，疫情較嚴重，或令學生考慮到更安全的地方升學。

持非本地學歷者可向香港學術及職業資歷評審局申請評估服務，檢視學歷是否達本港特定資歷標準。馬湘萍說，處方近年加強宣傳，讓學生及家長知道台灣高等院校學歷在香港，以至世界各地都獲認可。她稱曾接觸本港評審局，得悉超過98%持台灣學歷者都通過評審，未獲通過者主要因學歷資料不完整所致。