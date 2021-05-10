6自資校可收內地生 3間逾「10%限額」

內地生佔珠海學院35%

據教育局資料，自資院校整體內地生學士人數2019/20學年為7.7%，2020/21學年微升至8.2%。6校可收自資內地生，有3校超出上學年學生人數「10%限額」，包括珠海學院（29%）、香港樹仁大學（11%）、香港公開大學（16%）。公大稱，由於高年級內地生入學人數超出預期，導致內地生的數字增加，已經注意到這個情况，計劃減少收生數量。校方稱，希望內地生限制有上調的空間，建議將包括公大在內的自資院校的非本地生額調整至20%，認為對自資院校界別發展有一定的幫助。

教局：已要求院校解釋

樹仁大學稱，取錄非本地生時，會考慮上年度的學生總人數而發出有條件取錄通知書，去年反應較預期踴躍，而退學人數較預期少，之後取錄時會更謹慎。

教育局稱已與相關院校聯絡，了解招收內地學生情况，及要求院校提出解釋及嚴格遵守有關招收內地學生人數的規定。

來年收生持續，香港恒生大學稱，目前收生進度滿意。東華學院則稱，每年最多可取錄50名內地生，截至上月報名人數較去年同期增長45%。香港高等教育科技學院（THEi）稱，設有不同的入學獎學金計劃予獲取錄的學生，包括成績優異的內地高考生。