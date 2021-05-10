港聞

港聞一

6自資校可收內地生 3間逾「10%限額」

【明報專訊】內地生除可入讀8間資助大學，本港6間自資院校亦獲國家教育部批准收內地生，但人數不可超出「10%限額」，即全校內地、台澳自資本地副學位及學士人數，不可多於上一學年總學生10%。據教育局早前回覆立法會特別財委會文件，2020/21學年以珠海學院內地生比例最高，佔該學年總學生35%。至於未盡用限額的學校，內地生佔比仍有上升趨勢，東華學院稱截至本年上月，報名人數較去年同期增長45%。

內地生佔珠海學院35%

據教育局資料，自資院校整體內地生學士人數2019/20學年為7.7%，2020/21學年微升至8.2%。6校可收自資內地生，有3校超出上學年學生人數「10%限額」，包括珠海學院（29%）、香港樹仁大學（11%）、香港公開大學（16%）。公大稱，由於高年級內地生入學人數超出預期，導致內地生的數字增加，已經注意到這個情况，計劃減少收生數量。校方稱，希望內地生限制有上調的空間，建議將包括公大在內的自資院校的非本地生額調整至20%，認為對自資院校界別發展有一定的幫助。

教局：已要求院校解釋

樹仁大學稱，取錄非本地生時，會考慮上年度的學生總人數而發出有條件取錄通知書，去年反應較預期踴躍，而退學人數較預期少，之後取錄時會更謹慎。

教育局稱已與相關院校聯絡，了解招收內地學生情况，及要求院校提出解釋及嚴格遵守有關招收內地學生人數的規定。

來年收生持續，香港恒生大學稱，目前收生進度滿意。東華學院則稱，每年最多可取錄50名內地生，截至上月報名人數較去年同期增長45%。香港高等教育科技學院（THEi）稱，設有不同的入學獎學金計劃予獲取錄的學生，包括成績優異的內地高考生。

相關字詞﹕東華學院 香港恒生大學 香港公開大學 香港樹仁大學 珠海學院 教育局

上 / 下一篇新聞

反修例運動後 6大學內地生佔比升 港生申請赴台讀大學 人數增四成
反修例運動後 6大學內地生佔比升 港生申請赴台讀大學 人數增四成
內地生：大學設施勝內地 不覺香港很亂 憂港疫情嚴重 稱擬返內地就業
內地生：大學設施勝內地 不覺香港很亂 憂港疫情嚴重 稱擬返內地就業
逾7000港人報讀台大學 學生關注當地就業
逾7000港人報讀台大學 學生關注當地就業
加總領事：多外企研撤離方案 稱國安法下保障削 盼司法維持高水準
加總領事：多外企研撤離方案 稱國安法下保障削 盼司法維持高水準
國安法生效後 政黨NGO拒會面
國安法生效後 政黨NGO拒會面
歐盟駐港辦主任：港在歐中關係舉足輕重
歐盟駐港辦主任：港在歐中關係舉足輕重
盧文端：支聯反共違國安法 泛民應退出 支聯擺街站：堅持維園亮燭
盧文端：支聯反共違國安法 泛民應退出 支聯擺街站：堅持維園亮燭
新選制增選民團體 廉署設小組防賄選
新選制增選民團體 廉署設小組防賄選
專家憂現有試劑走漏法國變種 籲持續病毒基因排序了解變化
專家憂現有試劑走漏法國變種 籲持續病毒基因排序了解變化
強檢期屆滿 近34萬外傭檢測 約4萬人已打兩針可免檢
強檢期屆滿 近34萬外傭檢測 約4萬人已打兩針可免檢
衛署「搵唔到紀錄」 荃威康怡部分居民無法離營
衛署「搵唔到紀錄」 荃威康怡部分居民無法離營
近九成未打針者：疫苗氣泡無助吸引接種
近九成未打針者：疫苗氣泡無助吸引接種
捐獎學金向追款者「還錢」 創價學會涉違稅務條例
捐獎學金向追款者「還錢」 創價學會涉違稅務條例
研究：丙肝藥併瑞德西韋 新冠抑制效力增百倍
研究：丙肝藥併瑞德西韋 新冠抑制效力增百倍
長期病患關注組織：逾半受訪者認同引入海外醫生
長期病患關注組織：逾半受訪者認同引入海外醫生
過路老婦捱撞捲車底 客貨司機被捕
過路老婦捱撞捲車底 客貨司機被捕
保安通報機制建功 3少年收債刑毁斷正
保安通報機制建功 3少年收債刑毁斷正
找名人拍短片送暖 數百元有交易
找名人拍短片送暖 數百元有交易
定位服務華人市場
定位服務華人市場
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】sell電子支付 財爺買果現金傍身
【Emily】sell電子支付 財爺買果現金傍身
【Emily】與家人分離 羅冠聰：母親節被賦新意義
【Emily】與家人分離 羅冠聰：母親節被賦新意義
【Emily】酒樓有生意 無熱鬧
【Emily】酒樓有生意 無熱鬧
【Emily】同阿媽去綠在寶琳 黃錦星母子「露背」
【Emily】同阿媽去綠在寶琳 黃錦星母子「露背」
【Emily】一家六口外出開餐 劉業強籲齊打疫苗
【Emily】一家六口外出開餐 劉業強籲齊打疫苗
【Emily】議員實測 鴨脷洲快艇去赤柱快巴士近倍
【Emily】議員實測 鴨脷洲快艇去赤柱快巴士近倍