內地生：大學設施勝內地 不覺香港很亂 憂港疫情嚴重 稱擬返內地就業

內地生Austin目前於科大就讀商科，他說自己從小一直於內地讀書，希望提升求職競爭力，故來港升學。他說，本港商科比較有名，加上學校設施都比內地的學校好，認為於本港讀書也「蠻好的」。有說2019年社會事件令內地生對來港升學有所卻步，他表示，不覺得本港很亂，但未來傾向回內地發展，因感覺本港新冠疫情「比較嚴重」，而內地早已控制好疫情。

同為碩士生的Peggy則於港大就讀市場營銷。Peggy說，內地的課程較少涉及團隊合作，當初希望來港升學是希望多看不同的地方，但由於本港生活指數比較高，住屋環境比內地差，傾向與男友Austin一樣回內地發展。

海外生嘆與本地生交流少

來自印度的港大本科生Harsh則表示，喜歡本港校園多元化，故獲得獎學金後便來港就讀。他主修電腦科學，稱因香港是亞洲金融中心，未來亦會副修金融學科，希望畢業後在港發展。他認為，本港大學相當國際化，惟本地生與海外生沒有太多互動交流，未可完全融入本地生活；加上去年爆發新冠疫情，去年初回到印度後，當時有足足兩個學期未可回港上課，與其他學生交流有限。