反修例運動後 6大學內地生佔比升 港生申請赴台讀大學 人數增四成

內地生來港讀書增，但另邊廂今年港生出走，申請赴台灣升讀大學人數亦增約四成。

明報記者 蕭愷情 黃焯謙 魏綺婷

2016年審計報告曾表示大學學生國際化不平衡，側重收內地生。教育局早前就特別財委會回覆議員查詢，披露2018/19學年至2020/21學年，教資會資助課程的本地學生及非本地學生人數 ，包括副學位、學士、研究院修課、哲學碩士及哲學博士課程。本報按所提供的本地生及非本地生學生人數計算，6校包括城大、嶺大、中大、理大、科大及港大的「內地生佔全體學生比例」均有上升，當中以港大今學年比例最高，有3423人佔16.7%，其次則為中大，有3044人佔14.8%（見表）。

港大3423人佔16.7%最高

校方：擇優而錄趨勢相同

至於學士課程方面，8間資助大學中，包括港大、中大、科大、城大、理大的5間大學，內地生佔非本地生比例亦有所上升，今學年比例介乎46%至66%。

港大、科大及城大均回應稱，收生擇優而錄，港大表示按年比例雖互有升跌，但整體趨勢大致相同，科大則表示國際本科生人數佔非本地本科生人數逾五成，來自包括亞洲、美洲、歐洲與非洲等數十個國家與地區。理大稱一直致力推動大學國際化，每年均按照不同課程的收生標準，根據申請者表現甄選。中大稱，一直積極招收來自不同國家和地區的優秀學生，惟疫情蔓延全球，大學在各地的招生宣傳計劃，以及學生往海外升學之意欲受到一定影響。

佔非本地生比例下降 嶺大浸大教大比率仍逾八成

至於嶺大、浸大及教大，近3個學年內地生佔非本地生比例均有下降，不過比率仍逾八成，介乎81%至90%。浸大、嶺大、教大均表示擇優而錄，當中嶺大稱，不論申請人的國籍或持有何種學歷，招收的學生皆為「最值得錄取者」；教大則表示，主要提供5年制教育學士學位課程，由於海外地區對教師專業資格有不同要求，國際生在報讀相關課程時，須考慮多方面因素。

嶺大林文贊比較政策講座教授莫家豪表示，不認為大學過分側重內地生，近年已愈來愈多東南亞、俄羅斯、非洲的學生來港升學，稱整體本港的大學多元化，同時亦屬全球頂尖學府，對國際生有一定吸引力。他又說，疫情之下，大學確比以往少了「外展（outreach）」機會，如難以親身到海外當地參加教育博覽，不過現時國際生亦會經網上途徑了解院校，舉例稱該校疫情下碩士生報名人數意外地不跌反升。

教資會：海外博覽取消 招生受阻

教資會回覆稱，理解今學年海外招生情况難免受疫情影響，而出入境管制及衛生風險亦大大擾亂海外學生到香港學習的計劃，海外多場大型國際教育博覽會相繼取消，亦令大學比往年更難接觸有意來港就讀的學生。教資會稱，一直深信本港高等教育界必須走向國際化及加強與內地的連繫，才能把握發展機遇並提升競爭力，而這方面工作需要持之以恒，而非朝夕見效。

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