環保園回收廢木廠工程延誤 按合約3月建成 環署：料如期第二季營運

明報記者 馬耀森

環保署於去年11月20日公布，經公開招標程序後，批出為期48個月、首個園林廢物處理中心（Y‧PARK [林‧區]）的設置和營運服務合約，總值1.63億元，預計處理中心今年第二季投入運作，首年處理量約1.1萬公噸，隨後逐步增至每年約2.2萬公噸。該署又指出，Y‧PARK[林‧區]未來可提供原料，供環保署的試驗設施作生產生物炭之用。

業界：生物炭設施原最快首季招標

有業界向本報稱，環保署早前向業界表示最快今年首季招標，於環保園發展及營運試驗設施，將木質廢料轉化成生物炭，但該署最新在其網頁顯示的招標預報顯示，預計會於今年第二季邀請業界投標，質疑是否與Y‧PARK[林‧區]工程延誤有關。

環署：疫情影響建材設備供應

環保署表示，受到新冠疫情及內地在農曆年前後建築物料如鋼材、沙石等，以及機電設備供應受阻所影響，Y‧PARK[林‧區]建造工程「稍有延誤」，短期內會作測試，但認為Y‧PARK[林‧區]應能如期在今年第二季開始營運。

該署指出，現時Y‧PARK[林‧區]大致上已完成土地平整、排水系統及通道等建造工程，而回收物料生產區域的地基及覆蓋棚的蓋建亦已完成；承辦商亦已將碎木機、烘乾機、發電機、磅橋等機電設備運送到工地裝嵌。另外，該署指生物炭處理設施不受Y‧PARK[林‧區]進度影響。

據本報取得Y‧PARK[林‧區]的合約，承建商需要在合約開始起計4個月內完成建造工程。按環保署去年11月20日公布批出合約起計算，承建商需要在今年3月底前完成工程，並於上月完成測試；惟本報記者上月中到上址，所見與環保署說法相若，但未見有回收廢木材的車輛出入。投得合約的承建商「明興——聯誼合營公司」回覆稱，受疫情影響，Y‧PARK[林‧區]的建造工程稍有延誤，但應能如期在第二季內開始營運。

（城市保育）