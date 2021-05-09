消費券期數縮使用期延長 陳茂波：如想用到新春「有得諗」

倘市民電子登記 料暑假可發第一期

陳茂波昨日在商台《政經星期六》透露，消費券計劃即將公布細節，暑假可以接受申請，希望大家盡量用電子渠道登記；而消費券會有彈性，不會再分5期發放，會將期數壓縮，大原則是盡量兼顧不同市民的需要。他說，發放消費券希望市民受惠，將錢用到消費，幫助小商戶，而且希望推動香港的電子支付。

失業者貸款 資料齊兩三日可批

預算案公布失業者貸款計劃，陳茂波說4月底開始接受申請，至今收到過萬宗申請，申請者大多來自餐飲、零售、運輸、旅遊等行業，只要資料齊備，兩三日內就可以批出貸款。

稱縱GDP增7.8% 不宜太樂觀

陳茂波在節目上亦談到香港經濟。對於本港首季本地生產總值按年增長7.8%，扭轉連續6季的跌幅，陳茂波稱數據表面上看來很好，主要因為去年基數低，大家不適宜對未來太樂觀。他說，今次的經濟增長不均衡，因為疫情關係，餐飲和零售業都受壓，整體失業率稍為回落至6.8%，但如零售、餐飲等個別行業失業率仍然高企，牽涉較多基層人口，認為市民的痛感仍然很實存，並呼籲大家接種疫苗。

金融市場方面，陳稱今年首季首次來港上市公司的集資金額超過1300​億元，比去年升8倍，增幅非常大，主要受惠於早前修改上市制度，讓同股不同權的公司上市、可讓內地公司在香港二次上市；而「跨境理財通」諮詢即將結束，很快會執行。他表示，本港經濟與內地關係密切，本港要把握內地發展雙循環發展的新格局，以內循環為主體，要想辦法切入內地市場，舉例港商的產品原本是外銷，未來可着力考慮內銷或引入境外產品經香港進入內地。