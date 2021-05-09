抗癌一波三折 婦求O型血屍肺續命

肺纖維化惡化 功能餘一成

Janice的胞妹Cherry表示，現年48歲的姊姊6年前因基因變異確診血癌及淋巴癌，接受化療及由胞弟捐贈骨髓移植，惟兩年前出現排斥，肺功能開始衰退及纖維化，Janice一直靠服藥抑制病情，至近日情况惡化，醫生稱已無藥可醫，只能等待接受雙肺移植。

Cherry續稱，兩個月前，Janice的肺功能僅餘正常人的一成多，無法吃固體食物，需24小時靠呼吸機呼吸，鼻孔常流出血絲，更不時「爆肺」要即時送院；她容易手腳無力，出入要坐輪椅。另外，Janice早前經常夜咳，每晚持續咳嗽至深夜近4時，她因每晚吵醒家人感愧疚，加上擔心生命已進入倒數階段，不願成為負累，一時想不開下服安眠藥企圖自殺，幸家人發現將她送院。

兩子疫下難探望 「好想攬吓媽咪」

Janice生於八口之家，是長女，患病前從事銀行業。自從患癌，丈夫便辭工照顧她，兩人育有兩名兒子，20歲長子是見習西廚，母親病危期間，他特意學習烹調易吞嚥的菜式，包括母親愛吃的南瓜甜品，待母親出院時煮給她吃。16歲幼子是應屆DSE考生，最想考好公開試不讓母親失望。

Cherry說，面對母親節，兩兄弟格外失落，因疫下無法到醫院探望母親，父親亦只能定時將物資送到醫院，再由護士轉交；與母親分離逾一個月，幼子說「好想見吓同攬吓媽咪」。Janice現時留醫葛量洪醫院深切治療部，情况嚴重。Cherry嘆說，胞姊的抗癌路一波三折，如今危在旦夕，她的兩個兒子希望善心人捐出剛離世親人屬O型血的屍肺，讓母親渡過難關。