林卓廷獄中信致母：感激予自由 愧疚令她憂心

【明報專訊】今日是母親節，因民主派立選初選案被控串謀顛覆國家政權、正還押赤柱監獄的民主黨林卓廷，寫了一封信給母親。林卓廷憶述母親自他青年時代已讓他自由選擇自己的路、諄諄教誨；他中學時愈長愈高，母親便經常念：「你咁高千祈唔好做壞事呀！實認得你」，到今日涉干犯6宗罪，也有很多市民和囚友認得他，這話別有一番滋味在心頭。他憶述在監獄首星期母親來訪，着他「在獄中要好好保重，一家人都好支持你，以你為榮」，林說自己閉目仰天，不想母親見他垂淚。
憶首次探監 七旬母：以你為榮
林卓廷說，母親已70歲，雖然健康，但平日由屯門到赤柱探望他，輪候5小時只能見兒子15分鐘，要老人家受此折騰，感到不忍愧疚。他回憶，母親在他所就讀小學的下午校任教，他中三時成績退步，母親沒苛責，只是鼓勵他發憤。他說，母親不在意他做薪金微薄的議員助理；雖對他考入廉署感到自豪安慰，但4年後他要重返民主黨，母親亦只問他一句：「你是否想清楚了？」從無阻止；到他投身政治，高調對抗圍標集團、對位高權重者的不法行為窮追不捨，母親擔心之餘，只勸他小心行事。
每晚為雙親禱告 盼出獄後煮飯孝敬
林卓廷說，「我這個原本最令她安心的兒子，在她的晚年居然令她最憂心難過，實在非常愧疚」，他每晚在牢房睡覺前都會為雙親禱告 ，祈求上主賜他倆健康、長壽，出獄後再為他們煮飯，孝敬雙親。