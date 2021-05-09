林卓廷獄中信致母：感激予自由 愧疚令她憂心

憶首次探監 七旬母：以你為榮

林卓廷說，母親已70歲，雖然健康，但平日由屯門到赤柱探望他，輪候5小時只能見兒子15分鐘，要老人家受此折騰，感到不忍愧疚。他回憶，母親在他所就讀小學的下午校任教，他中三時成績退步，母親沒苛責，只是鼓勵他發憤。他說，母親不在意他做薪金微薄的議員助理；雖對他考入廉署感到自豪安慰，但4年後他要重返民主黨，母親亦只問他一句：「你是否想清楚了？」從無阻止；到他投身政治，高調對抗圍標集團、對位高權重者的不法行為窮追不捨，母親擔心之餘，只勸他小心行事。

每晚為雙親禱告 盼出獄後煮飯孝敬

林卓廷說，「我這個原本最令她安心的兒子，在她的晚年居然令她最憂心難過，實在非常愧疚」，他每晚在牢房睡覺前都會為雙親禱告 ，祈求上主賜他倆健康、長壽，出獄後再為他們煮飯，孝敬雙親。