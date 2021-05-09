百警戒備 胡志偉脫銬送別亡父 母親節前夕母子短聚 妻：夫已盡孝 謝港人支持

逗留殯儀館40分鐘

胡志偉的妻子在facebook撰文，表示丈夫昨早順利到達靈堂送別父親最後一程，盡了身為兒子的孝道，亦可短暫與年邁母親一聚。她說，胡志偉十分感謝香港人的支持和鼓勵，同時感謝法律團隊、民主黨的兄弟姊妹、為事件出力之各方好友、鑽石山殯儀館和所有工作人員的盡力幫助，並對傳媒連日來的辛勞採訪表示謝意。

為了見父親最後一面，正在還押的胡志偉要過一關又一關，昨日終於如願，並能在母親節前夕，與母親在父親靈堂上短聚。昨早7時許，近百警員在鑽石山殯儀館外戒備，並於現場劃分採訪區；同一時間，胡志偉從荔枝角收押所乘坐衝鋒隊警車出發，近8時半抵達殯儀館側門，他身穿白色恤衫及灰色西裝外套，未被鎖上手銬，由數名軍裝警陪同下進入殯儀館，現場有人高叫：「志偉加油！志偉頂住呀！」胡志偉微微點頭。

市民喊「志偉頂住呀」

他逗留約40分鐘後由便衣警護送離開，其間有人高呼「志偉加油」。現場家屬不接受訪問。胡志偉返回荔枝角收押所後，雙手再被鎖上手銬。

胡父前晚設靈，胡志偉當日早上向高等法院申請保釋，律政司一方基於人道理由同意，法官終准他在指定時間內、有條件下保釋，例如奔喪時間及路線須保密。