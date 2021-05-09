打針者入境減檢疫 旅遊業稱無助旅遊

指打工仔年假有限 不想被困

姚思榮：目前最重要是清零

據疫苗接種者入境新安排，由內地、澳門及台灣來港者，抵港後只需家居檢疫7日，惟現時由香港抵內地要檢疫14至21日、抵台須檢疫7日、抵澳門則要接受14天醫學觀察及7天自我健康管理。至於從新加坡等低風險地區返港者，須在指定酒店檢疫7天，但赴新加坡時先要檢疫7天，即前後檢疫共14日；而泰國政府雖由7月1日起允許已打針遊客到布吉可免檢疫，惟港府將泰國列為中風險地區，返港者仍須在指定檢疫酒店檢疫14日。

旅遊界議員姚思榮認為，各地仍對來自香港的人設檢疫要求，打工仔年假有限，即使放寬至抵港後只需檢疫三四日，相信亦難以恢復旅遊，因消閒旅遊者始終不想被困住。他說現時最重要是本地清零，才可與內地商討先恢復商務客免檢疫往來，再商討旅遊團往來配額。

學者倡檢疫期驗抗體

潘烈文向本報表示，不為已打疫苗抵港者驗抗體就縮短其檢疫期不是最好的做法。他說有幾種方法都可驗到抗體，最簡單的一種只需20分鐘就有結果，好過什麼抗體測試都不做；若難在口岸驗抗體，他說亦可考慮在檢疫期間為抵港者驗抗體。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨在商台節目《政經星期六》表示，科學委員會建議盡可能為已打針的抵港者驗抗體，驗出陽性才縮短檢疫期，他相信政府考慮到技術問題而不做，因在口岸要求入境者等待病毒和抗體檢測結果需多個小時，且隨時涉及數以萬計人流。

（疫情第四波）