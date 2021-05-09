指疫下難運動 三四成求診者減磅失敗 茶飲店「減糖客」增 營養師：為減罪惡感

明報記者 丘萃瑩

減糖客由三成增至四成

有逾50間分店的連鎖茶飲店「天仁茗茶」的香港代理商賓仕洋行業務發展助理Zita表示，在疫情下見到兩個主要趨勢，其一是茶飲店減糖飲品銷量上升，由去年8月前每日售出約1.2萬杯減糖飲品，升至今年初日售約1.5萬杯，增加兩成半；而選減糖的顧客比例亦由三成升至四成。

Zita說，第二個趨勢是多了顧客轉飲原茶類飲品，天仁茗茶首十位最受歡迎飲品中，現時5款是原茶類，但以往都是奶茶類佔多。市場助理Aki透露，顧客曾表示疫情下注意健康，想飲新鮮及天然產品，茶類對身體負擔較小，故放棄奶茶轉飲原茶。

有逾10間分店的茶飲店「清玉」數據同樣顯示，疫情下飲茶的人數比例升。清玉市場營運經理Rego說，疫下生意稍跌，但茶類飲品下跌比例較奶茶類少，以去年及今年1月同期計算，茶類銷量跌6.8%，但最受歡迎的鐵觀音珍珠奶茶則跌28.5%，而前線經驗亦覺得多了常客轉飲茶類。

營養師：疫下吃零食外賣

有女士年增8公斤

私人執業、註冊營養師（澳洲）王穎羚稱，六成至七成減重求診者有飲手搖飲品習慣，而疫下多次停開運動場地，他們留在家中常吃零食及外賣，當中三成至四成人減磅失敗或增磅，人數比例較疫情前增一成至兩成，最誇張是有30多歲女士一年增8公斤。她認為市民發現自己「肥咗」，故選擇減糖或飲茶，「心理上覺得健康咗」，降低罪惡感，而非因注重健康而減糖。

食店盼政府訂少鹽少糖標準

中大營養研究中心註冊營養師陳可兒提醒，手搖飲品多用加工糖漿，容易致肥及引發心血管疾病，吸收過多糖分會影響胰島素及肝臟功能，增加患慢性病風險。

另外，政府自2019年開展「少鹽少糖食店計劃」，至今逾1100間店參加，疫下有350間加入。新加盟餐廳iBakery的烘焙及社企業務統籌經理馮會卿說，去年12月加入計劃後，生意及經營方式沒因此有變化，但認為該計劃是「好開始」，希望政府加大力度宣傳，並制訂少鹽少糖標準指引，讓食肆有明確方向改良菜式。

（疫情第四波）