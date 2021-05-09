至前日9萬外傭未檢測 今限期屆滿 工會：9日限期不合理

工會：預約已過限期 罰款超月薪

外傭組織進步家務工工會主席Shiella Estrada表示，大部分外傭已做檢測，但仍有部分人未能在平日外出檢測，會在周末放假才做。她說網上預約9日或之前的檢測名額幾乎爆滿，有僱主替外傭預約，最快只能在周一（10日）檢測，已過限期。她批評政府要求全港外傭在9日內完成檢測是不合理，因大部分人只能趁假日抽空去做，認為應延長限期。她又說，若未能在限期前完成，或會被罰款5000元，金額已超過一個月薪金，屆時便無法寄錢回鄉，「連家人也被罰」，大歎外傭是唯一被針對的群體。

外勞組織：政府無考慮只周日放假

外勞事工中心社區關係主任唐曉昕預計今日仍有大批外傭輪候檢測，「政府係咪做唔晒都會繼續開（檢測站）？」她重申今次要求外傭強制檢測涉歧視，政府亦無考慮許多外傭是在周日放假，「照顧長者的，可能一個月得兩次放假」。她認為「檢測不是一個群體做就有用，𠵱家咁做好似懲罰緊一個群體」。

（疫情第四波）