印度來港「截人不截貨」 醫生：冷凍食品宜拆包裝再放雪櫃

惠康「手指青提」未列產地 職員稱印度

本報記者昨到訪銅鑼灣兩間惠康超市，大部分水果包裝或價錢牌列出產地，但以膠盒包裝的「手指青提」沒有列出產地，職員透露是來自印度。選購了手指青提的李小姐說，平日沒留意水果產地，得知手上青提可能來自印度，她感驚訝，但稱會照買，回家「洗耐啲及用水果清潔劑」。

79歲袁婆婆說印度疫情嚴峻，一定不會買印度水果，「好擔心呀，我年紀大， 一染病就無命啦」，認為超市應標明疫情屬高風險的產地。她擔心新冠病毒依附在水果表皮，近一年都沒選購不用剝皮的生果，士多啤梨都會削皮才吃。

杏花新城Fusion及大昌食品均有出售印度提子，有標示產地。大昌職員說，印度提子正做特價，不少人購買，市民多數只考慮價錢，並非產地。本報向百佳及惠康查詢，至截稿前未有回覆。

上周5日40班印度貨機抵港

按統計處資料，今年首季由印度輸入本港的蔬菜和水果總值4814.9萬元，較去年同期減少約35%。機管局表示，5月3日至7日有40班貨運機從印度抵港。

呼吸系統專科醫生梁子超說不能排除新冠病毒經冷凍食物的塑膠包裝傳播，病毒量雖少，但可在塑料上存活多月，食物包裝員不斷接觸包裝，有可能染病並將病毒帶入社區，但消費者直接受感染的機率極低。他建議市民購買冷凍食物回家後先拆除包裝，並放在室溫一段時間，再放入雪櫃，食用前要洗淨或煮熟。

食物安全中心表示，人類不太可能透過進食而感染新冠病毒，中心已加強檢測措施，抽取來自52個國家及地區（包括印度）、超過8700個食品或其包裝樣本，至今所有樣本呈陰性反應。

（疫情第四波）