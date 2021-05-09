專家委會：科興與面癱或有「潛在關聯」

多兩宗打BioNTech後亡

據最新新冠疫苗安全監察報告，4月19日至5月2日錄得16宗打針後疑患貝爾面癱，其中7人打科興，9人打BioNTech。疫苗計劃下累計53宗懷疑貝爾面癱，除了7宗被判斷為不屬貝爾面癱，其餘46宗當中，29人打科興，佔疫苗接種劑量0.0038%，17人打BioNTech，佔疫苗接種劑量0.0023%。

孔繁毅：出報告再決定倡列副作用否

報告指出，臨牀事件評估專家委員會初步分析，科興疫苗和貝爾面癱「可能有潛在關聯」，暫未能確定是否比基線水平高。該委員會共同召集人孔繁毅稱，初步所見打科興後貝爾面癱的發生率高於背景發生率，故初步相信兩者有潛在關聯，有可能是免疫學或生物化學上相關，實際機理和哪類接種者較多貝爾面癱等尚待分析。

孔相信最快數周後出報告，再決定是否建議藥廠將貝爾面癱加入說明書副作用。他說，在瑪麗醫院治療數宗接種後貝爾面癱，康復情况均很好。

此外，再多兩人打BioNTech後死亡，均沒臨牀證據顯示與疫苗有關。其中一名58歲女子5月1日打針，5月7日因胸痛及氣促到急症室，檢查發現大動脈撕裂，翌晨離世，初步診斷死因為大動脈撕裂。

另一死者是61歲男子，於5月5日打針，7日晚上在工作地方被發現不省人事，被送往急症室，檢查發現心室顫動，當晚離世，初步診斷死因為急性心肌梗塞。

昨有4.2萬人打疫苗，累計約105.5萬人已打首針，佔人口16.1%。前日有16人打針後送院，其中26歲男子打首劑BioNTech後失去知覺及抽搐。

（疫情第四波）