收林鄭感謝卡不領情 檢疫者：請「港人母親」入營過節

感謝卡稱明白檢疫者不便焦慮

東涌中區議員李嘉豪說，離營的居民獲發抗疫包，內有下款為林鄭月娥的感謝卡，內文稱特區政府完全明白措施為受影響者帶來不便及焦慮，衷心感謝檢疫市民的體諒及積極配合。有映灣園居民說感受不到特首的誠意及關心，質疑政府「點解唔一早落力去追查變種病毒源頭同行蹤」。

一名居於荃威花園的媽媽因應林太的感謝卡寫公開信，表示隔離期間承受前所未有的身心折磨，盼能在母親節「放監」，又表示「林太會否考慮入營與我們一從（眾）『在囚』媽媽共渡一個難忘的母親節呢？」

曾「通波仔」者自行配藥送入營

東涌映灣園居民被隔離10日後，昨午5時許被接載回東涌，雖然不少人表現興奮，但有人仍對檢疫生活怨聲載道，批評營內食宿、醫療等全都很混亂，「我們想叫救命，都是無人會幫助」。居民陳太投訴丈夫曾「通波仔」，需服私家醫院藥物，但衛生署不能提供，要自行配藥送入營，否則要停藥或用降級的藥，風險自負，她形容當時感崩潰，斥安排不人道。

續轟竹篙灣劣食：餃子如忍者武器

疑引發食物中毒的竹篙灣檢疫中心膳食繼續被詬病，不少人在網上寫「食評」，有外籍檢疫者在Twitter形容竹篙灣為「集中營」，批評食物質素惡劣，早餐餃子「如忍者的武器一樣」。荃威居民王先生說，自從因多人腹瀉換食物供應商後，膳食「送到手仲熱，第4日終於食得飽」。荃灣區議員趙恩來說，昨早獲衛生署通知會先處理映灣園居民離營，估計本周會開始處理荃威居民，「衛生署自己都唔清楚安排」。

（疫情第四波）