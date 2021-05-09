涉瞞行蹤 染變種印漢偕女友人被捕 衛署轟阻追蹤極不負責任 違者定嚴肅跟進

本港昨再錄得零本地確診，新增5宗確診均為輸入個案，4人為印尼來港外傭，1人為西班牙抵港的1歲男嬰，全部均沒驗出N501Y變種病毒株；同日另有少於5宗初步確診。

變種病毒聚會家庭群組昨沒新增個案，而首名確診變種病毒的29歲印度裔男子及其31歲菲裔女友人有瞞報行蹤之嫌，自上月中確診後大半個月，上周才爆出他們確診前曾與女友人的胞兄、胞兄女友及其女嬰聚會，胞兄三口於兩人確診後再與映灣園、康怡花園和豪峰工作的3名菲傭聚會，3名菲傭確診且病毒基因與印度裔男子一模一樣。消息稱，該印度裔男及其菲裔女友人昨已錄取口供，並被警方拘捕。

去年兩宗虛報行蹤判社服

衛生署昨晚公布暫控一名29歲男子及一名31歲女子分別違反《預防及控制疾病（披露資料）規例》（第599D章）第3（4）條 「提供虛假或具誤導性的資料」及第3（2）條「沒有遵守要求提供所需資料」。該男子涉於上月16日向獲授權人員提供虛假或具誤導性資料，女子涉於上月17日沒遵守獲授權人員的要求提供所需資料，兩人昨日被捕，案件將於明日在九龍城裁判法院提堂。

違反上述規例者，最高可被罰1萬元及監禁6個月，去年已有兩宗相關案件被判刑，包括43歲男子和50歲女子向醫生提供外遊紀錄的虛假資料，分別於去年8月被判120小時社會服務令和於今年3月被判100小時社會服務令。

就菲裔女友人的胞兄三口，衛生防護中心昨稱3人的病毒檢測結果為陰性，胞兄舉辦兩次深水灣沙灘聚會的20名參與者亦未有人初步確診。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨稱，將再為胞兄三口驗抗體看是否曾受感染。

群組累計8人 源頭未清晰

印度裔男相關群組累計8人，感染源頭仍未完全清晰。許樹昌昨在商台《政經星期六》表示，印度裔男在尖沙嘴華美達華麗酒店同層檢疫者中，最少一人所帶病毒基因與印度裔男子一樣，不排除有人開窗影響氣流或S型派飯掛鈎等環境傳播。印度裔男檢疫期間無被驗出陽性，許稱不排除涉採樣質素問題，檢疫酒店目前用鼻腔和咽喉樣本，若改採鼻咽樣本作檢測會更準確，但需要高防感染規格。

許樹昌：幸無迹象變種病毒社區大爆發

許樹昌說，幸好無迹象變種病毒於社區大爆發，與實施社交距離措施、市民戴口罩和勤洗手有關，「另外都有啲運（氣）」，但仍要在最近菲傭確診後觀察多14日，看有否其他相關個案。

前日確診的華大基因29歲男員工感染源頭未明，至昨沒增相關確診，許樹昌稱其病毒並無N501Y突變，反映社區仍有非變種病毒的隱形傳播鏈，呼籲市民在今日母親節避免太多人聚會，用餐後也應戴回口罩才交談等。

明報記者

（疫情第四波）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676