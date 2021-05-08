【Emily】批評法官准胡志偉奔喪 郭偉強：賣國者講盡孝 難聽過粗口

民主黨主席羅健熙喺fb轉發郭偉強嘅帖文，話要為對方嘅人格證明留個紀錄，「盡孝，原來都有國土、種族之分。亦權作郭偉強的智力證明」。

羅健熙：郭偉強人格智力證明

正還押嘅民主黨尹兆堅，佢嘅fb亦發帖，話阿尹對志偉情况甚感關心，特別係對方嘅情緒，小編話噚日朝早等候探阿尹時得悉志偉可短暫保釋奔喪，所以一見到阿尹就同對方提及，形容阿尹聽到後「嘴上嘅二撇雞鬍鬚也微微上揚」，原來阿尹之前一晚輾轉反側，不斷為志偉祈禱。對於郭偉強嘅說法，小編喺帖文隔空回應：「人之孝乃人禽之辨，希望你都有啦，出賣工人，企喺工人對面嘅人講道德，都一樣難聽過粗口。」

有建制派唔撐郭偉強

林健鋒：某啲事變得太政治化

其他建制派議員似乎亦唔同意郭偉強嘅說法，經民聯林健鋒同Emily講，佢都支持志偉獲准去奔喪嘅決定，話有時候某啲事情變得太過政治化。

胡志偉早前因涉嫌煽惑他人參與七一前後遊行及民主派初選案被檢控，由1月起還押至今。