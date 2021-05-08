避障礙撞斃途人 八旬教車師傅認罪 無響號示警 官斥自私駕駛

【明報專訊】一名八旬教車師傅去年涉於油塘駕駛客貨車行駛時，撞倒兩名男途人並剷上行人路，造成一死一傷。教車師傅昨在區域法院承認危險駕駛引致他人死亡及危險駕駛共兩罪。法官指出，被告避開障礙物後再衝向有人的地方，亦不響號示警，直斥駕駛態度非常自私惡劣，「仲要係咁有經驗嘅駕駛者！」，將他還押至6月3日判刑。
辯方求情稱，被告黃啟綿（現年83歲）於1972年考獲教車牌照，他年邁仍教車掙錢，是替已去世的女兒照顧家庭，而被告當日從副駕位爬過司機位時撞到手掣，及後遇上「死火」，才釀成意外。
求情稱貨van死火 官：不符案情
法官沈小民質疑說法與案情不脗合，因警方檢驗車後證實運作正常，而從片段可見被告「完全控制到架車」，他撞到私家車後沒停低，更避開前方地盤的障礙物再衝向行人過路處，只顧自己而罔顧他人生命安全，直斥駕駛態度非常自私、「非常非常之差劣」。
案情指，去年1月2日，被告教授學生駕駛客貨車後，學生按他指示將車停泊後下車。被告從副駕位爬到司機位，其間車震了一下，且煞車燈熄滅。他沿茶果嶺道西行離去，惟車頭撞到前方私家車的車尾防撞槓，貨車繼續衝前，下斜坡時突然右轉往安全島，撞倒過路的兩名男途人，最終撞上行人路上的樓梯後停下。
死者林建榮（53歲）送院搶救後不治。途人鄭福強（46歲）則手部擦傷等，警方接報到場拘捕黃啟綿，黃在警誡下稱「架車無」煞車掣。