避障礙撞斃途人 八旬教車師傅認罪 無響號示警 官斥自私駕駛

辯方求情稱，被告黃啟綿（現年83歲）於1972年考獲教車牌照，他年邁仍教車掙錢，是替已去世的女兒照顧家庭，而被告當日從副駕位爬過司機位時撞到手掣，及後遇上「死火」，才釀成意外。

求情稱貨van死火 官：不符案情

法官沈小民質疑說法與案情不脗合，因警方檢驗車後證實運作正常，而從片段可見被告「完全控制到架車」，他撞到私家車後沒停低，更避開前方地盤的障礙物再衝向行人過路處，只顧自己而罔顧他人生命安全，直斥駕駛態度非常自私、「非常非常之差劣」。

案情指，去年1月2日，被告教授學生駕駛客貨車後，學生按他指示將車停泊後下車。被告從副駕位爬到司機位，其間車震了一下，且煞車燈熄滅。他沿茶果嶺道西行離去，惟車頭撞到前方私家車的車尾防撞槓，貨車繼續衝前，下斜坡時突然右轉往安全島，撞倒過路的兩名男途人，最終撞上行人路上的樓梯後停下。

死者林建榮（53歲）送院搶救後不治。途人鄭福強（46歲）則手部擦傷等，警方接報到場拘捕黃啟綿，黃在警誡下稱「架車無」煞車掣。

【案件編號：DCCC 545/20】