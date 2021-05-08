康文署覆檢9書違國安法 包括學苑何俊仁著作

根據《蘋果日報》昨報道，康文署最新要求公共圖書館「覆檢」的書單涉及9本書籍，包括港大學生會學苑編著的《香港民族論》、前立法會議員何俊仁的《我向霸權宣戰》、前立法會議員陳淑莊的《陳淑莊敏感地帶》、旅美華裔作家兼政治評論家余杰的《卑賤的中國人》和《納粹中國》，時事評論員林匡正的《香港公民抗爭運動史－挫敗的三十年剖析》、《香港公民抗爭運動史2 中港對決》和《激進：香港進步民主運動史》，以及流亡德國的華裔作家廖亦武的《這個帝國必須分裂》。

圖書館網搜尋 「沒有檢索結果」

本報昨晚於公眾圖書館網頁搜尋上述9本書籍，均顯示為「沒有符合的檢索結果」。

本報向康文署查詢是否正覆檢上述書籍，康文署回覆，當康文署發現有關館藏涉嫌內容可能違反國安法，會暫停有關書籍的服務，以避免違法，上述涉及6名作者的9本書籍正按如上原則處理中；至於去年7月覆檢涉3名作者的9本書籍，康文署正與有關部門研究內容是否違反有關法例。

（港區國安法）