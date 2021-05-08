上環暴動案 辯方指官「偏頗」申換人

指法官陳仲衡批評大狀打斷盤問

代表首被告張智麟的大律師關文渭表示，他連同另外11名被告於兩天前提出申請，要求法官陳仲衡避席，不再繼續處理本案。關指出，是次申請並非指法官有實際偏頗，而是有表面偏頗，他形容申請十分困難，須法官「元神出竅」，離開法官位置，站在公眾席的角度去考慮。

關說，辯方有3項理據，包括陳官過早拒絕和否定辯方抗辯理由；盤問時嚴厲批評不同辯方大狀，例如指控大狀違反專業操守；以及交流時挖苦嘲諷辯方。他強調，已重聽所有法庭錄音，決定經深思熟慮並非輕率，亦非在審訊最後階段的策略性申請。

有辯方大狀在庭外透露，陳官審訊時經常指辯方大狀「拖時間」；又曾於辯方大狀剛開始盤問證人時出言打斷，並說「無意思，唔使問啦」。

重聽所有法庭錄音 辯方：非輕率決定

提出申請的12名被告包括張智麟、徐慶鈞、陳希雋、林少峰、蔡澤新、楊智昇、黃頌恩、李少康、周錦濤、黃飛鴻、譚伊婷及黃柏賢，他們與其餘11人同被控一項暴動罪。案中第15被告莫卓煇另被控襲擊總督察鄧智兆，鄧智兆是警務處前處長鄧竟成的兒子，早前已出庭作供。案件接近尾聲，大部分警察證人作供完畢，目前正傳召負責觀看片段辨認被告的警員陳超勁作供。

翻查報道，更換法官申請不常見，上一次是 2019年前行政會議成員兼商交所前主席張震遠詐騙證監會一案，張一方開審前指主審法官陳廣池對案件有「明顯偏見」，在控方支持下法官陳廣池批准申請。

【案件編號：DCCC871/19】

（反修例風暴）